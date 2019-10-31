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Почти 4 тыс. судов необходимо России
31.10.2019

Почти 4 тыс. судов необходимо России


    • Согласно утвержденной Стратегию развития судостроительной промышленности к 2035 году основные производственные фонды судостроительной отрасли должны быть загружены на 80%, планируется также увеличить в 2 раза производительность труда и повысить долю отечественных составляющих в стоимости конечной гражданской продукции до 75%. Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

    «Согласно инновационному сценарию реализации Стратегии, который принимается как наиболее реалистичный, судостроительная промышленность будет развиваться стабильными темпами на фоне умеренного роста экономики. С учетом заложенных в данном сценарии условий доля продукции гражданского назначения достигнет 44%, а объемы гражданского экспорта составят порядка 25 млрд рублей, — цитирует пресс-служба Минпромторга Д.Мантурова. — Экспортные поставки российской продукции судостроения к 2035 году должны увеличиться почти в два раза, в первую очередь речь идет о росте объемов экспорта гражданской морской техники».

    По словам министра, для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в гражданских судах различного класса и морской технике до 2035 года необходимо строительство около 250 морских транспортных судов и более 1500 транспортных судов класса «река-море», 1640 судов рыбопромыслового флота, более 250 судов и единиц морской техники вспомогательного и технического флотов, 90 научно-исследовательских судов, 24 ледокола, а также около 150 судов и морской техники для освоения шельфовых месторождений.


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