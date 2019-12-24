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«Восточная стивидорная» выполнила план
24.12.2019

«Восточная стивидорная» выполнила план


    • ООО «Восточная Стивидорная Компания» завершило выполнение плана природоохранных мероприятий, обеспечивших переход на экосберегающие технологии перевалки угля.

    План был разработан по итогам подписания пятистороннего соглашения «О взаимодействии в рамках выполнения мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения города Находка, а также минимизации негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля». Соглашение было подписано в июне 2018 года между терминалом ВСК, Федеральным агентством морского и речного флота, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, администрацией Приморского края и ФГУП «Росморпорт». В соответствии с документом ВСК до 2020 года взяла на себя обязательства внедрить в производственные процессы технологии, минимизирующие влияние деятельности терминала на окружающую экосистему.

    Общие инвестиции «Восточной стивидорной компании» в экологические мероприятия в период с 2017 по 2019 годы составили более 680 млн рублей.

    На первом этапе в 2018 году на территории терминала по периметру зоны выгрузки и накопления угля были возведены 16-метровые ветропылезащитные экраны общей протяженностью 970 метров. Компания ввела в эксплуатацию семь гибридных пушек пылеподавления SKADO Polecat, предназначенных для снижения концентрации угольной пыли в атмосферном воздухе на всех этапах производственного цикла. В технологию перевалки угольных грузов также была введена система поверхностного орошения угольных штабелей активным раствором на базе суперабсорбента «Аквасин», обеспечивающего создание устойчивой ветрозащитной корки. Для защиты акватории порта от загрязнения при погрузке угля на судно ВСК стала применять защитные полога, которые натягиваются между бортом судна и причалом и исключают просыпи угля и попадание его в море.

    Для быстрой и экологически безопасной погрузки угля на суда в этом году были приобретены и введены в эксплуатацию две системы телескопических штабелирующих конвейеров — бункера–питателя и стакера фирмы Telestack, оборудованные системой «Кливленд-каскад». Эта система представляет собой телескопическое загрузочное устройство для высокоэффективной беспылевой погрузки сыпучих материалов в открытые трюмы судов. Пыленепроницаемое загрузочное устройство находится в непрерывном контакте с загружаемым материалом, что обеспечивает меньшее отделение легких фракций при работе с углем. Технология обеспечивает минимизацию рисков выброса пыли и потенциального загрязнения окружающей среды, повышает уровень условий и безопасности труда для персонала, исключает просыпи при перегрузке и транспортировке угольных грузов.

    Эффективность экологических мероприятий «Восточной стивидорной компании» была подтверждена успешным прохождением в 2019 году государственной экологический экспертизы. Соответствующее заключение утверждено приказом Тихоокеанского морского управления «Росприроднадзора» Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.


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