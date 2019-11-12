«Ростех» построит логистический центр для фирменной бытовой техники

Госкорпорация «Ростех» строит логистический центр для фирменной бытовой техники в Зеленодольске (Татарстан). Строительство логистического центра с передовыми технологиями для отгрузки, хранения и транспортировки бытовой техники ведется на базе компании POZIS (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех»). Общая вместимость складского комплекса составит 35 тыс. единиц бытовой техники.

Строительство ведется в рамках утвержденной госкорпорацией «Ростех» инвестпрограммы комплексного развития производства бытовой техники и медицинского холодильного оборудования на базе POZIS.

Как сообщает пресс-служба «Ростеха», планируется реконструкция корпусов по изготовлению холодильной техники с учетом увеличения производственных мощностей на 40%. Общая площадь помещений логистического центра составит более 15 тыс. кв. м. Это позволит предприятию создать современный складской комплекс вместимостью до 35 тыс. единиц бытовой техники.

«Объект строится в рамках общей программы диверсификации и цифровой трансформации предприятий Госкорпорации Ростех. Логистический центр позволит оптимизировать грузовые потоки, благодаря чему уменьшится время отгрузки холодильной продукции заказчикам и повысится качество складского учета. Холодильная техника будет доставляться с конвейера на склад в автоматизированную зону разгрузки. Рациональное использование погрузочной техники и складского оборудования позволит снизить эксплуатационные расходы, при этом ожидаем увеличения производительности труда на 20-30%», – отметил индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов.

Отдельным этапом создания логистического центра станет внедрение WMS – системы управления складом, предназначенной для автоматизации складского учета и оптимизации всех бизнес-процессов.

«В новом центре будут внедрены автоматизированные процессы управления складом. За счет использования цифровых технологий мы сможем повысить эффективность управления складской логистикой компании. Завершение строительства логистик-центра планируется осенью 2020 года», – рассказал генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.