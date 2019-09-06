5 суток за 21 час

4 сентября состоялась первая отправка из ВМТП в Москву группы контейнеров с импортными японскими автозапчастями и комплектующими, все документы на которые были оформлены в безбумажном формате – по технологии «Интертран». В торжественной отправке приняли участие заместитель министра транспорта России Юрий Цветков, первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин и вр.и.о вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко.

ВМТП поделился с SeaNews видео первой отправки. Отметим лишь, что новая технология базируется на существующей нормативно-правовой базе и включает в себя безбумажное проведение до 30 операций. Благодаря этому общее время оформления документов в порту сокращается с пяти суток до 21 часа.

Видео: ВМТП