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Первая отправка груза
06.09.2019

5 суток за 21 час

    • 4 сентября состоялась первая отправка из ВМТП в Москву группы контейнеров с импортными японскими автозапчастями и комплектующими, все документы на которые были оформлены в безбумажном формате – по технологии «Интертран». В торжественной отправке приняли участие заместитель министра транспорта России Юрий Цветков, первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин и вр.и.о вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко.

    ВМТП поделился с SeaNews видео первой отправки. Отметим лишь, что новая технология базируется на существующей нормативно-правовой базе и включает в себя безбумажное проведение до 30 операций. Благодаря этому общее время оформления документов в порту сокращается с пяти суток до 21 часа.

    Видео: ВМТП


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