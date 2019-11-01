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Грузы РЖД
01.11.2019

Грузы РЖД


    • По итогам 10 месяцев 2019 года погрузка на сети РЖД снизилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,066 млрд тонн.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля упали на 0,5% до 309,1 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 2% меньше, чем за январь-октябрь прошлого года, и составила 191,6 млн тонн.

    Также снизились объемы погрузки черных металлов – на 5,7% до 61,3 млн тонн, лесных грузов – на 7,4% до 35,5 млн тонн, соды и химикатов – на 1,1% до 21,6 млн тонн. Погрузка зерна упала на 23,5% и составила 17,1 млн тонн.

    Лома черных металлов было погружено на 4,2% меньше, чем годом ранее (12,7 млн тонн). Погрузка цветной руды и серного сырья снизилась на 3% до 16,4 млн тонн, кокса – на 2,6% до 9 млн тонн.

    По другим видам грузов погрузка выросла. Увеличились объемы погрузки строительных грузов, но не намного – на 0,1% до 106,1 млн тонн, железной и марганцевой руды – на 3,7% до 99,9 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 3,2% до 50,5 млн тонн, цемента – на 5,1% до 23,2 млн тонн и промышленного сырья и формовочных материалов – на 0,4% до 29,7 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД за октябрь 2019 года составила 109,6 млн тонн. Это на 1% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года и на 3,3% больше показателя предыдущего месяца 2019 года.

    Грузооборот за 10 месяцев 2019 года составил 2169,1 млрд тарифных т/км (+0,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2756,6 млрд т/км (+0,7%).

    В октябре грузооборот сети РЖД снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 222 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц сократился на 0,7% – до 281,7 млрд т/км.


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