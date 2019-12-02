Из Гамбурга в Иокогаму сервисом Trans-Siberian LandBridge

«РЖД Логистика» в рамках сервиса ускоренной доставки транзитных грузов Trans-Siberian LandBridge организовала перевозку первого транзитного контейнера из Европы в Японию по территории России. Тестовый 40-футовый контейнер, состоящий из различных сборных грузов, отправился из Гамбурга в порт Иокогама.

Как рассказали SeaNews в «РЖД Логистике», клиентом перевозки выступила одна из крупнейших экспедиторских компаний Японии Nippon Express. Маршрут проходил через погранпереход Малашевиче-Брест, далее по территории Белоруссии и России до Владивостока. Оттуда контейнер по морю был доставлен до пункта назначения. Груз находился в пути 22 дня, из которых 10 суток – на пространстве колеи 1520. Контейнер был оснащен датчиками температуры, уровня влажности и вибрации, чтобы заказчик смог убедиться в безопасности и качестве перевозок по Транссибу. Кроме того, на протяжении всего времени оказания услуги клиенту ежедневно предоставлялась подробная информация о нахождении груза.

«С конца мая этого года в рамках сервиса Trans-Siberian LandBridge мы организуем транзитные перевозки из Японии и Кореи в Европу через Дальний Восток России по Транссибу. И запуск отправок в обратном направлении с Запада на Восток – логичное продолжение развития нашего многообещающего логистического продукта. Первый тестовый крупнотоннажный контейнер назначением в порт города Иокогама продемонстрировал японскому клиенту, что этот мультимодальный маршрут не только более чем в два раза быстрее доставки по морю, но и гарантирует безопасность груза в течение всего срока перевозки. В Trans-Siberian LandBridge мы видим очень большой потенциал, так как многие грузоотправители крайне заинтересованы в сокращении транзитного времени между странами ЕС и Японией. К примеру, только у компании Nippon Express ежегодно по deep sea в Европу и обратно доставляется около 10 тыс. TEU», – отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.