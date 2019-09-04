FESCO и РЖД запустили электронный сервис

ОАО «РЖД» и FESCO запускают полностью электронное оформление интермодальных перевозок импортных грузов через «Владивостокский морской торговый порт». По информации FESCO, электронный сервис позволит сократить общее время оформления документов в порту на четверо суток, с пяти суток до 21 часа.

Первая отправка группы контейнеров, все документы на которые оформлены в безбумажном формате, состоялась 4 сентября в ВМТП в присутствии первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Александра Мишарина и заместителя министра транспорта РФ Юрия Цветкова.

Новая технология включает в себя безбумажное проведение до 30 операций. С этой целью для приемосдатчиков и тальманов в ВМТП были внедрены мобильные рабочие места, в электронный вид переведены первичные и перевозочные документы на железной дороге, Федеральной таможенной службой запущена процедура электронного закрытия таможенного транзита.

Как сообщили SeaNews в FESCO, в рамках первой отправки по интермодальному маршруту из Иокогамы в Москву, включающему морскую и железнодорожную перевозки, будут доставлены контейнеры с автозапчастями и комплектующими. В тестовой отгрузке принимали участие японские компании Sojitz Corporation и ООО «Субару Мотор».

На первом этапе реализации проекта технология будет доступна для оформления импортных перевозок, на втором – расширена на перевозки транзитных грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу.

«Благодаря объединению информационных систем порта, компании FESCO, «Российских железных дорог», таможенных служб представляется единый удобный комфортный продукт для грузоотправителей. Буквально в считанные минуты в любой точке мира по этой технологии можно оформить перевозку в электронном виде, – отметил А.Мишарин.

«Я считаю, что мы сделали большой шаг на пути к цифровой трансформации транспортно-логистической отрасли. Уверен, что мы на этом не остановимся, и следующий шаг – это реализация проекта ИНТЕРТРАН в отношении транзита, который является приоритетом развития всей отрасли», – сказал президент FESCO Александр Исурин.

Электронное оформление интермодальных перевозок реализуется в рамках проекта «Интертран», инициированного ОАО «РЖД» в 2017 году в рамках Азиатско-Тихоокеанской региональной ассамблеи Международного союза железных дорог. Переход к полностью электронному оформлению интермодальной перевозки ведется участниками процесса также с 2017 года, когда была реализована возможность оформления электронной транзитной декларации, в 2018 году – электронной железнодорожной накладной, в 2019 году в цифровой формат были переведены все железнодорожные документы и введен в эксплуатацию электронный обмен между ФТС и РЖД.