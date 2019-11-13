Д.Медведев провел совещание по планам РЖД

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым и министром транспорта Евгением Дитрихом. Совещание прошло в поезде, следующему по маршруту Новосибирск – Барнаул, и касалось финансовых планов и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

«Мы сегодня проведём совещание прямо в поезде – по развитию железных дорог, финансовому плану и инвестиционной программе. И едем мы не ради того, чтобы полюбоваться заснеженными сибирскими просторами, а чтобы обсудить, как будет развиваться акционерное общество «Российские железные дороги» в 2020 году и в плановый период 2021-2022 годов. Заодно посмотреть, как развивается инфраструктура самих железных дорог: вокзалы, станции, поезда, – цитирует пресс-служба правительства РФ Д.Медведева. – Перед компанией сегодня стоят масштабные цели. Весной этого года мы утвердили долгосрочную программу развития «Российских железных дорог» на период до 2025 года. Компания участвует в выполнении Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. И конечно, нужно, чтобы и финансовый план, и инвестиционная программа были направлены на достижение стоящих перед компанией стратегических задач».

По словам премьер-министра, «планируемый объём инвестиционной программы на три года составляет 2,5 трлн рублей, в том числе в 2020 году – более 820 млрд рублей. БОльшая часть инвестиций должна быть направлена на развитие инфраструктуры, модернизацию железнодорожных путей, обновление локомотивного парка, а также на наиболее крупные проекты, которые увеличат пропускную способность железных дорог: речь идёт о модернизации Восточного полигона, включая БАМ и Транссиб, развитии Центрального транспортного узла, создании подходов к морским портам. Это даёт возможности для транзита через всю страну, снятия инфраструктурных ограничений, которые существуют, и ещё в большей степени помогает России увеличить темпы роста товаропотока между Европой и Азией».

Как отметил Е.Дитрих, сегодня Россия занимает третье место по эксплуатационной длине железных дорог, второе – по грузообороту, четвёртое – по пассажирообороту. Отечественные железные дороги осуществляют более 46% грузооборота страны, более 24% пассажирооборота. Инфраструктура «Российских железных дорог» связывает сегодня 77 из 85 субъектов Российской Федерации.

Е.Дитрих кратко доложил об ожидаемых итогах деятельности «Российских железных дорог» в текущем году и задачах на предстоящий период. «В части грузовых перевозок в 2019 году на объём погрузки значительное влияние оказали внешние независящие от работы транспортного комплекса факторы, которые связаны в первую очередь с торговыми войнами, конъюнктурой мировых рынков угля и металла, – сказал он. – В этих условиях предпринимаем значительные усилия для реализации экспортного потенциала российских предприятий. Принято около 50 решений по предоставлению скидок, которые позволили снизить затраты грузоотправителей и повысить их конкурентоспособность на мировых рынках. Это позволило привлечь на дорогу дополнительно 7 млн тонн грузов. В 2019 году планируется обеспечить перевозку 375 млн тонн угля, в том числе в направлении Дальнего Востока будет 87,5 млн тонн. При этом параметры долгосрочной программы развития «РЖД» на 2019 год были сформированы исходя из условия прироста перевозок в восточном направлении на 1,2%. Обеспечены в полном объёме потребности в перевозке 22 млн тонн зерна, 232 млн тонн нефтепродуктов и 139 млн тонн металлических руд».

Как рассказал министр транспорта, благодаря реализации комплексных мер обеспечен прирост контейнерных перевозок, в этом году он превысит 11%. «Вообще и с точки зрения реализации комплексного плана, в котором перевозка контейнеров с Дальнего Востока к западной границе России поставлена как отдельная специальная задача, мы рассматриваем контейнеры как самый перспективный, оптимальный и универсальный вид груза. Он позволяет оперативно реализовывать все возможные логистические решения, управлять потоками и сегодня в наибольшей степени удобен для длинного транзита из Китая в Европу», – сказал Е.Дитрих.

По его прогнозам, в результате всех изменений с учётом конъюнктуры грузооборот в 2019 году возрастёт на 0,7%, а в международном сообщении на 1,3%. Экспортные перевозки в восточном направлении вырастут на 4,2%. «В целом по итогам работы за 2019 год «РЖД» выполнило и даже улучшило ключевые финансовые показатели по сравнению с долгосрочной программой развития, – резюмировал Е.Дитирих. – По итогам 2019 года EBITDA сформирована в объёме 416 млрд рублей с ростом к прошлому году на 9,4%. Чистая прибыль ожидается на уровне 27 млрд рублей с ростом к уровню прошлого года на 8,6 млрд рублей. Сформированы источники для реализации инвестиционной программы в размере 689 млрд рублей с ростом к ДПР на 7 млрд. Ключевой задачей является своевременное выполнение параметров комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. На эти цели предусмотрено 169 млрд рублей».

«Основная сумма будет направлена на проект обновления технологической инфраструктуры, снятие инфраструктурных ограничений и приобретение подвижного состава, – продолжил он. – По итогам года будет осуществлена реконструкция и модернизация 6,5 тыс. км железнодорожного пути. Это позволит снизить длину пути со сверхнормативным пропущенным тоннажом почти на 1 тыс. км, а с постоянным ограничением скорости – на 1 тыс. 300 км. Также это повысит скорости движения пассажирских и грузовых поездов на 1,1 тыс. км пути. Кроме того, возрастёт скорость доставки грузов до 394 км в сутки. Будут приобретены 357 единиц моторвагонного подвижного состава и 742 локомотива».

Далее Е.Дитрих перешел к параметрам трёхлетнего финансового плана. «В части объёмов перевозок на предстоящий период сохранится преобладание роста погрузки в экспортном сообщении. При росте погрузки в среднем за период 2020-2022 года на 2,5% на экспорт погрузка увеличится на 4,1% в среднем за период. Это приведёт к опережающему росту грузооборота с увеличением доли экспорта угля в основном в направлении Восточного полигона. Всё более востребованными сегодня становятся контейнерные перевозки, наиболее интенсивный рост ожидается в транзите контейнеров – более 20% ежегодно. Это полностью соответствует параметрам комплексного плана», – сказал он.

«РДЖ» вступает в мощный инвестиционный цикл, объём инвестпрограммы с 2020 по 2022 год составил 2,5 трлн рублей. В том числе в 2020 году это 821 млрд рублей с небольшим, – продолжил Е.Дитрих. – Н развитие инфраструктуры в 2020–2022 годах планируется направить свыше 1 трлн рублей, а на проект обновления – почти 900 млрд. На закупку подвижного состава в 2020-2022 годах предусмотрено 488 млрд рублей. Это позволит приобрести более 1800 локомотивов. Компания запланировала опережающую закупку современных электровозов и новых грузовых тепловозов для вождения тяжеловесных поездов весом 7100 т на Восточном полигоне. Это необходимое условие для удовлетворения спроса и опережающих заявок на вывоз грузов в этом направлении. Закупка таких электровозов и тепловозов позволит дополнительно перевезти по Восточному полигону 18 млн тонн в год. Финансирование существенной части инвестпрограммы будет осуществлено практически без привлечения бюджетных средств, за счёт собственных и заёмных источников, которые привлекает «РЖД».

По информации Е.Дитриха, в 2020-2021 годах «Российские железные дороги» планируют завершить первый этап модернизации БАМа и Транссиба и приступить к началу реализации второго этапа. С учётом этого Минэнерго и Минэкономразвития крайне важно завершить работу по программе развития угольной промышленности до 2035 года, включающей в себя топологию развития угольных месторождений и корреспонденции перевозок угольных грузов железнодорожным транспортом. Завершая, хотел бы сказать, что на протяжении всего среднесрочного периода сохранится опережающий рост темпов доходов «РЖД» над расходами. Прибыль от продаж, EBITDA, чистая прибыль инвестиций увеличены по отношению к долгосрочной программе. Эти результаты будут достигнуты при реализации и сохранении принятых Правительством решений в части тарифной и бюджетной политики».

В свою очередь, О.Белозеров сообщил, что на ближайшие три года цель «РЖД» – сэкономить 120 млрд рублей. «И мы эту цель выполним, – сказал он. – В отношении вопросов, которые просил бы решить. У нас на сегодняшний момент проблема с вывозом в восточном направлении. Наши коллеги-грузоотправители хотели бы вывозить больше, ссылаются на программы реализации БАМ-1 и БАМ-2. В этом году мы выполним объём перевозок по БАМ-1 по тем запланированным объёмам, которые должны перевезти. Вместе с тем проблема в том, что проект был комплексный и включал не только железнодорожное развитие, но и в том числе развитие угольных месторождений на Восточном полигоне. Мы свои задачи выполнили, а угольщики на Восточном полигоне не настолько развили свои месторождения. На что это влияет? Там плечо доставки гораздо короче, у нас должен был быть другой оборот вагонов, что должно было бы дать иной результат. Мы обращаемся с предложением и просим его поддержать: чётко написать топологию – это места расположения угольных предприятий и их объёмы, чётко зафиксировать в программе, они должны быть синхронизированы. Чтобы не было рассинхронизации».

«Мы развиваемся вне зависимости от внешних факторов. Вся программа «Российских железных дорог» будет выполнена», – резюмировал О.Белозеров.