Суда RoLo на СПГ

Финская Bore, один из крупнейших в Европе судовладельцев флота ро-ро, подписала долгосрочный тайм-чартерный контракт на три судна типа RoLo с лесоперерабатывающим концерном UPM. Строительство будет осуществляться в 2020-2021 годах на верфи Wuhu Shipyard Co.Ltd в Китае. С учетом новостроев флот Bore будет состоять из 11 судов.

Концепция судов была разработана Bore совместно с Bore. Суда предназначены для транспортировки бумажной продукции в Европу, они будут сочетать лучшие характеристики RoRo (Roll-on Roll-off) и LoLo (Lift-on Lift-off).

По информации Bore, в качестве бункера суда будут использовать сжиженный природный газ. Это значительно сократить выброс CO2 (приблизительно на 25%) по сравнению с обычно используемым морским газойлем. Кроме того, выбросы NOx (оксида азота) и SOx (оксида серы) уменьшатся примерно на 85% и 99% соответственно. В то же время выброс твердых частиц (сажи) уменьшится на 99%.

Основные технические характеристики:

длина – 120 м,

ширина – 21 м,

дедвейт – 7 тыс. тонн,

скорость – около 15 узлов.

Суда будут соответствовать шведскому/финскому ледовому классу 1А, а также новейшим технологическим, эксплуатационным и экологическим стандартам.