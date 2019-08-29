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Суда RoLo на СПГ
29.08.2019

Суда RoLo на СПГ

    • Финская Bore, один из крупнейших в Европе судовладельцев флота ро-ро, подписала долгосрочный тайм-чартерный контракт на три судна типа RoLo с лесоперерабатывающим концерном UPM. Строительство будет осуществляться в 2020-2021 годах на верфи Wuhu Shipyard Co.Ltd в Китае. С учетом новостроев флот Bore будет состоять из 11 судов.

    Концепция судов была разработана Bore совместно с Bore. Суда предназначены для транспортировки бумажной продукции в Европу, они будут сочетать лучшие характеристики RoRo (Roll-on Roll-off) и LoLo (Lift-on Lift-off).

    По информации Bore, в качестве бункера суда будут использовать сжиженный природный газ. Это значительно сократить выброс CO2 (приблизительно на 25%) по сравнению с обычно используемым морским газойлем. Кроме того, выбросы NOx (оксида азота) и SOx (оксида серы) уменьшатся примерно на 85% и 99% соответственно. В то же время выброс твердых частиц (сажи) уменьшится на 99%.

    Основные технические характеристики:

    длина – 120 м,

    ширина – 21 м,

    дедвейт – 7 тыс. тонн,

    скорость – около 15 узлов.

    Суда будут соответствовать шведскому/финскому ледовому классу 1А, а также новейшим технологическим, эксплуатационным и экологическим стандартам.

     


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