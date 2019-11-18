Teekay принял пятый газовоз для Ямала

Teekay принял в эксплуатацию свой пятый СПГ-газовоз арктического класса, построенный под вывоз сжиженного газа из Сабетты в рамках проекта «Ямал СПГ».

По информации компании, передача судна состоялась 6 ноября. Сейчас газовоз, получивший имя «Георгий Ушаков», следует под погрузку в Сабетту.

Напомним, всего Teekay в партнерстве с China LNG Shipping (CLNG) заказал на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering шесть СПГ-танкеров для вывоза газа с Сабетты.

Основные технические характеристики судов: