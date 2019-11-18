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Teekay принял пятый газовоз для Ямала
18.11.2019

Teekay принял пятый газовоз для Ямала


    • Teekay принял пятый газовоз для ЯмалаTeekay принял в эксплуатацию свой пятый СПГ-газовоз арктического класса, построенный под вывоз сжиженного газа из Сабетты в рамках проекта «Ямал СПГ».

    По информации компании, передача судна состоялась 6 ноября. Сейчас газовоз, получивший имя «Георгий Ушаков», следует под погрузку в Сабетту.

    Напомним, всего Teekay в партнерстве с China LNG Shipping (CLNG) заказал на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering шесть СПГ-танкеров для вывоза газа с Сабетты.

    Основные технические характеристики судов:

    • вместимость – 172 тыс. куб. м,
    • дедвейт – 96,84 тыс. тонн,
    • длина – 299 м,
    • ширина – 50,04 м.

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