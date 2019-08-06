Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
MOL построит электрические суда
06.08.2019

MOL построит электрические суда

    • Сегодня четыре японских компании – Asahi Tanker Co., Ltd., Exeno Yamamizu Corporation, Mitsui O.S.K. Lines Ltd.(MOL) и Mitsubishi Corporation подписали соглашение о создании стратегического партнерства по предоставлению новых инфраструктурных услуг в морской индустрии с фокусом на судах, работающих на электроэнергии. Для решения поставленных задач партнеры учредили компанию E5 Lab Inc, (e5 Lab).

    Первоочередной задаче вновь созданной компании будет строительство первого в мире танкера с нулевым уровнем выбросов. Танкер прибрежного плавания, оснащенный батареями повышенной емкости, будет работать в Токийском заливе. По планам, строительство должно быть завершено к середине 2021 года.

    Кроме этого, E5 Lab также будет разрабатывать и другие типы судов с электрическими силовыми установками.

    По информации MOL, новая компания разработает платформу для предоставления линейки услуг, использующих преимущества электромобилей и других передовых технологий. Цель состоит в том, чтобы использовать эту платформу для поддержки устойчивого роста и развития в морской судоходной отрасли.

    Также E5 Lab будет содействовать электрификации как прибрежных, так и океанских судов и объединению технологий, людских ресурсов и ноу-хау для достижения цели IMO по сокращению выбросов парниковых газов на 50%.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.02.2019
    ZIM инвестирует в e-коммерцию
    ZIM сделал прямые инвестиции в e-commerce компанию Ladingo, которая предлагает комплексные решения «от двери до двери» для международных […]
    ZimСервисТехнологии
    0
    11.06.2019
    Пожар на танкере
    В Махачкалинском морском торговом порту
    МахачкалаПожарПроисшествияТанкер
    0
    11.07.2019
    Самое большое крановое судно
    И самая крупномасштабная бункерная операция
    НефтегазОфшорПлавкранСПГ
    0
    24.04.2019
    Линии вошли в цифровую ассоциацию
    CMA CGM, A.P.Moller-Maersk, Hapag-Lloyd, MSC и ONE учредили Цифровую ассоциацию контейнерных перевозчиков – Digital Container Shipping Association (DCSA). […]
    ITИнновацииКонтейнерные перевозкиТехнологии
    0
    26.02.2019
    Литий-ионные технологии выходят в море
    Новосибирский производитель литий-ионных аккумуляторов «Лиотех» (проектная компания ОАО «Роснано») получил свидетельство Российского морского регистра судоходства. Это позволит использовать […]
    MOLРоссияТехнологии
    0
    01.07.2019
    Пул инвесторов Арктик СПГ – 2 сформирован
    29 июня этого года в ходе работы саммита G20 в Осаке ПАО «Новатэк» подписало c консорциумом Mitsui & […]
    JOGMECMitsuiАрктик СПГ 2НОВАТЭК
    0
    18.04.2019
    Интеграция IT-решений
    На транспортно-логистическом конгрессе «ТрансРоссия» генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев рассказал о необходимости интеграции IT-решений для разных видов […]
    ITИнтеграцияТехнологииТрансКонтейнер
    0
    17.05.2019
    Танкер для Севморпути
    Arctech Helsinki Shipyard поделился роликом с ходовых испытаний танкера корпус NB 515. По информации ОСК, судно предназначено для […]
    Arctech Helsinki ShipyardВидеоИспытанияОСК
    0
    28.01.2019
    О реализации механизма «одного окна»
    Для участников внешнеэкономической деятельности
    ВЭДПравительствоТехнологииЭкспорт
    1
    15.04.2019
    Спецконтейнер для спецгруза
    Авиакомпания AirBridgeCargo и компания Sonoco ThermoSafe, специалист в сфере решений по упаковке для температурно-чувствительных грузов, подписали соглашение об […]
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозкиТехнологии
    0
    28.05.2019
    Инновационное судно для ветроэнергетики
    Ulstein показал ролик о своем новом самоподъемном heavy lift крановом судне для установки морских ветрогенераторов – J102. Судно […]
    HeavyliftUlsteinВидеоТехнологии
    0
    31.05.2019
    Типы материалов для стыковки конвейерных лент
    Стыковка лент конвейерных установок сегодня представляет собой довольно востребованную услугу. В ней заинтересованы многие предприятия, ведь подобные услуги […]
    Технологии
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    02.07.2019 Вступил в силу приказ ФТС
    01.07.2019 Правительство утвердило план развития каспийских портов
    28.06.2019 Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей
    Контейнерные перевозки Показать всё
    06.08.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    06.08.2019 Все порты Финляндии
    05.08.2019 COSCO закрыл сделку по новым активам
    05.08.2019 ONE открыл депо в Роттердаме
    05.08.2019 Контейнерооборот Южной Кореи
    05.08.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД