MOL построит электрические суда

Сегодня четыре японских компании – Asahi Tanker Co., Ltd., Exeno Yamamizu Corporation, Mitsui O.S.K. Lines Ltd.(MOL) и Mitsubishi Corporation подписали соглашение о создании стратегического партнерства по предоставлению новых инфраструктурных услуг в морской индустрии с фокусом на судах, работающих на электроэнергии. Для решения поставленных задач партнеры учредили компанию E5 Lab Inc, (e5 Lab).

Первоочередной задаче вновь созданной компании будет строительство первого в мире танкера с нулевым уровнем выбросов. Танкер прибрежного плавания, оснащенный батареями повышенной емкости, будет работать в Токийском заливе. По планам, строительство должно быть завершено к середине 2021 года.

Кроме этого, E5 Lab также будет разрабатывать и другие типы судов с электрическими силовыми установками.

По информации MOL, новая компания разработает платформу для предоставления линейки услуг, использующих преимущества электромобилей и других передовых технологий. Цель состоит в том, чтобы использовать эту платформу для поддержки устойчивого роста и развития в морской судоходной отрасли.

Также E5 Lab будет содействовать электрификации как прибрежных, так и океанских судов и объединению технологий, людских ресурсов и ноу-хау для достижения цели IMO по сокращению выбросов парниковых газов на 50%.