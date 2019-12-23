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Беспилотный КАМАЗ вышел на испытания
23.12.2019

Беспилотный КАМАЗ вышел на испытания


    • На кузбасской шахте «Листвяжная» проходит испытание беспилотный автомобиль КАМАЗ-43118.

    Беспилотный грузовик КАМАЗ запущен на шахте «Листвяжная» в рамках реализации инновационного проекта «Цифровое горное предприятие». Его итогом должно стать создание целой системы беспилотной перевозки угля в Кузбассе к декабрю 2020 года, сообщает пресс-служба предприятия.

    Система автономного движения в составе автомобиля КАМАЗ-43118 даёт возможность перевозки груза без водителей либо увеличения рабочего времени за счёт активной системы помощи водителю, экономию эксплуатационных затрат, исключение человеческого фактора.

    В перечне функционала автомобиля – адаптивный круиз-контроль с функцией «стоп и вперёд», интеллектуальное ограничение скорости, автоматизированное движение, объезд препятствий, помощь при смене полосы движения, круиз-контроль с реакцией на рельеф и многое другое. Автомобиль способен совершать обгон с дальнейшим перестроением, движение по дорожным знакам, проезд перекрёстков.

    Блок управления автомобиля состоит из 4 мульти-мегапиксельных камер машинного зрения, 4 лидаров, 2 радаров, 4 инерциальных сборок, 2 спутниковых навигационных приёмников высокой точности, 16-канальной сонарной системы датчиков и другого оборудования. Машинное зрение обеспечивает вероятность построения и выполнения безопасного маршрута движения на уровне, не менее 99,99%.

    Тестовая эксплуатация новейшей техники продолжится до конца января 2020 года.


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