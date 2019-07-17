Лесной экспорт

Российский экспорт обработанных лесоматериалов по итогам 5 месяцев 2019 года составил более 8,1 млн тонн — на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным ФТС РФ, в стоимостном выражении экспорт вырос на 3,9% — до 1,88 млрд долларов.

В мае этого года обработанных лесоматериалов вывезли более 1,78 млн тонн, что на 4,7% меньше аналогично показателя прошлого года и на 7,5% меньше предыдущего месяца. Доходы в мае от экспорта обработанных лесоматериалов упали по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 5,5% и относительно предыдущего месяца – на 9,5% до 403,4 млн долларов.

Необработанных лесоматериалов в январе-мае 2019 года вывезли на 12,8% меньше, чем годом ранее — их объем достиг 6,4 млн кубометров. Доходы от экспорта необработанных лесоматериалов также снизились по сравнению с январем-маем 2018 года на 24,3% и составили 481,3 млн долларов.

В мае 2019 года экспорт необработанных лесоматериалов составил 1,3 млн кубометров (-14,6% к маю 2018 и +3,7% к апрелю 2019). В стоимостном выражении их экспорт составил 95,2 млн долларов (-23,6% к маю 2018 и -1,8% к апрелю 2019).

Клееной фанеры за 5 месяца 2019 года было экспортировано 1,1 млн кубометров, что на 1,9% меньше, чем в 2018 году. В денежном выражении ее экспорт упал на 14% — до порядка 491,9 млн долларов.

В мае этого года экспорт фанеры составил порядка 226,6 тыс. кубометров – на 8% меньше аналогично показателя прошлого года и на 1,3% ниже уровня предыдущего месяца. Доходы в мае от экспорта фанеры уменьшились по сравнению с маем 2018 года на 25,7% и снизились относительно апреля этого года – на 6,9% до 92,1 млн долларов.

Поставки на мировой рынок российской древесной целлюлозы за январь-май 2019 года снизились на 0,4% и составили 871,5 тыс. тонн. В деньгах экспорт целлюлозы также упал – на 20,9% до 490,6 млн долларов.

В мае 2019 года экспорт целлюлозы составил 163 тыс. тонн (-6,5% к маю 2018 и -12,8% к апрелю 2019). В стоимостном выражении ее экспорт составил 92,2 млн долларов (-28,1% к маю 2018 и -12,5% к апрелю 2019).

Газетной бумаги за 5 месяца этого года отгрузили 519,3 тыс. тонн, что на 14,8% больше аналогичного показателя прошлого года. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги увеличился – на 13,9%, составив 259,2 млн долларов.

В мае этого года газетной бумаги вывезли порядка 91,3 тыс. тонн, что на 4,3% меньше аналогично показателя прошлого года и на 27,3% меньше предыдущего месяца. Доходы в мае от экспорта газетной бумаги снизились по сравнению с маем 2018 года на 22,1% и относительно апреля этого года – на 29% до 43 млн долларов.