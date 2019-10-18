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«ДелоПортс» увеличил выручку по РСБУ
18.10.2019

«ДелоПортс» увеличил выручку по РСБУ


    • ООО «ДелоПортс» опубликовало финансовые показатели по РСБУ за 9 месяцев 2019 года. Выручка общества, которая состоит из услуг технического заказчика для дочерних предприятий, выросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 32% и составила 54,8 млн рублей.

    Валовая прибыль составила 20,7 млн. рублей, сократившись по сравнению с прошлым периодом на 4%. Себестоимость продаж выросла на 71% до 34,1 млн рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на 17% и составила 3525,8 млн рублей.

    Чистая прибыль ООО «ДелоПортс» по итогам 9 месяцев 2019 года составила 3 558,8 млн рублей, на 17% меньше, чем за отчетный период прошлого года.

    Финансы по МСФО за 9 месяцев еще не опубликованы. По итогам 6 месяцев выручка «ДелоПортс» по МСФО составила 4569 млн рублей, на 15,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

    Себестоимость продаж снизилась на 0,8% до 1498 млн рублей. Валовая прибыль от продаж уменьшилась на 21,3% до 3083 млн рублей. Прибыль до налогообложения упала на 14,1% до 3037 млрд рублей. Операционная прибыль составила 2767 млн рублей – на 25,9% меньше, чем годом ранее.

    Напомним, в структуру активов «ДелоПортс» входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания «Дело».


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