Флот FESCO пополнился контейнеровозом

FESCO приняла в состав флота контейнеровоз ледового класса «ФЕСКО Магадан» вместимостью 822 TEU. Государственный флаг России был торжественно поднят на судне в день образования города Владивостока – 2 июля, рассказали SeaNews в компании.
Контейнеровоз будет эксплуатироваться на собственном каботажном сервисе группы – «ФЕСКО Магадан Лайн». Постановка на линию запланирована на август этого года. Ледовый класс судна соответствует стандартам, необходимым для работы в северной части Охотского моря в зимний период.
«ФЕСКО Магадан» оснащено современным оборудованием и имеет высокий класс автоматизации. Экипаж судна состоит из 14 человек.
Основные технические характеристики:
- длина — 137,5 м;
- ширина — 21,3 м;
- дедвейт — 8 720 т;
- максимальная скорость — 18 узлов.;
- дата постройки — 2003 год;
- место постройки — Германия.