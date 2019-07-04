Флот FESCO пополнился контейнеровозом

FESCO приняла в состав флота контейнеровоз ледового класса «ФЕСКО Магадан» вместимостью 822 TEU. Государственный флаг России был торжественно поднят на судне в день образования города Владивостока – 2 июля, рассказали SeaNews в компании.

Контейнеровоз будет эксплуатироваться на собственном каботажном сервисе группы – «ФЕСКО Магадан Лайн». Постановка на линию запланирована на август этого года. Ледовый класс судна соответствует стандартам, необходимым для работы в северной части Охотского моря в зимний период.

«ФЕСКО Магадан» оснащено современным оборудованием и имеет высокий класс автоматизации. Экипаж судна состоит из 14 человек.

Основные технические характеристики: