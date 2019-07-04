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Флот FESCO пополнился контейнеровозом
04.07.2019

Флот FESCO пополнился контейнеровозом

    • FESCO приняла в состав флота контейнеровоз ледового класса «ФЕСКО Магадан» вместимостью 822 TEU. Государственный флаг России был торжественно поднят на судне в день образования города Владивостока – 2 июля, рассказали SeaNews в компании.

    Контейнеровоз будет эксплуатироваться на собственном каботажном сервисе группы – «ФЕСКО Магадан Лайн». Постановка на линию запланирована на август этого года. Ледовый класс судна соответствует стандартам, необходимым для работы в северной части Охотского моря в зимний период.

    «ФЕСКО Магадан» оснащено современным оборудованием и имеет высокий класс автоматизации.  Экипаж судна состоит из 14 человек.

    Основные технические характеристики:

    • длина — 137,5 м;
    • ширина — 21,3 м;
    • дедвейт — 8 720 т;
    • максимальная скорость — 18 узлов.;
    • дата постройки — 2003 год;
    • место постройки — Германия.

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