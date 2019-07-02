Новое совместное предприятие “K” Line

“K” Line, Taiwan Power Company (Taipower), U-Ming Marine Transport Corporation (U-Ming) и Kuang Ming Shipping Corporation подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщили SeaNews в “K” Line, согласно документу, компании создадут совместное предприятие, которое будет владеть и управлять флотом, состоящим из балкеров и газовозов, для транспортировки сырья в интересах Taipower.

Новое предприятие, название которого еще не раскрывается, планируется создать в октябре 2020 года с уставным капиталом 32,2 млн долларов. Мажоритарным акционером станет Taipower – ее доля составит 40%. Доли U-Ming, Kuang Ming и “K” Line составят 32,5%, 20% и 7,5% соответственно.