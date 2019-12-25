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MOL выкупил актив у Höegh Autoliners
25.12.2019

MOL выкупил актив у Höegh Autoliners


    • Mitsui O.S.K. Lines (MOL) подписал соглашение о покупке 50% в Euro Marine Logistics (EML), которая принадлежит Höegh Autoliners. После закрытия сделки MOL станет единственным владельцем EML, сообщает World maritime News.

    Euro Marine Logistics – это совместное предприятие MOL и Höegh Autoliners, созданное в 2011 году как логистическая и судоходная ро-ро компания. Она является оператором по перевозке транспортных средств в Средиземноморье, континентальной Европе, Великобритании, Черном море и на Балтике с объемом свыше 1 тыс. ед. в год.

    По словам CEO Höegh Autoliners Йоргена Гуттормсена, в дальнейшем Höegh Autoliners сосредоточится на deep sea сервисах.


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