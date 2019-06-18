Пожар на автомобилевозе “K” Line

Команда автомобилевоза “K” Line «Diamond Highway», на котором вспыхнул пожар, вынуждена была покинуть судно.

Инцидент произошел в Южно-Китайском море, когда судно совершало переход из Сингапура в Батангас. Как сообщается со ссылкой на Береговую охрану Филиппин, первое сообщение о возгорании поступило в 11-30 вечера в воскресенье.

Всех 25 членов экипажа взял на борт балкер «Canupos», в настоящее время направляющийся в Таиланд.

На тушение пожара направлено многоцелевое спасательное судно «BRP Cabra» Береговой охраны Филиппин.

«Diamond Highway» 2004 года постройки работает под флагом Панамы, дедвейт – 19,1 тыс. тонн, длина – 200 м, ширина – 32,3 м.