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Пожар на автомобилевозе “K” Line
18.06.2019

Пожар на автомобилевозе “K” Line

    • Команда автомобилевоза “K” Line «Diamond Highway», на котором вспыхнул пожар, вынуждена была покинуть судно.

    Инцидент произошел в Южно-Китайском море, когда судно совершало переход из Сингапура в Батангас. Как сообщается со ссылкой на Береговую охрану Филиппин, первое сообщение о возгорании поступило в 11-30 вечера в воскресенье.

    Всех 25 членов экипажа взял на борт балкер «Canupos», в настоящее время направляющийся в Таиланд.

    На тушение пожара направлено многоцелевое спасательное судно «BRP Cabra» Береговой охраны Филиппин.

    «Diamond Highway» 2004 года постройки работает под флагом Панамы, дедвейт – 19,1 тыс. тонн, длина – 200 м, ширина – 32,3 м.


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