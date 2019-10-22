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Грузите по ГОСТу
22.10.2019

Грузите по ГОСТу


    • Стивидорным компаниям в договорах на перевалку генеральных грузов необходимо предусматривать пункты об обязанности грузоотправителя подготовить груз к транспортированию в соответствии с требованиями ГОСТ 26653-2017 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования», а также предоставить информацию о грузе всем заинтересованным лицам для подготовки терминала к его приёмке и обработке. Такую рекомендацию дал заведующий лабораторией крепления грузов ЦНИИМФ Евгений Карпович участникам конференции «ТрансКонт».

    «ГОСТы с некоторых пор стали необязательными, – сказал Е.Карпович. – Но для того, чтобы он был обязательным, единственное, что требуется – это на каждом этапе движения груза заключать договор на оказание услуг со ссылкой: груз должен быть подготовлен в соответствии с ГОСТ 26653-2017».

    Кроме того, грузоотправитель обязан информировать грузоотправителя об опасных свойствах груза. «Это обязательство со ссылкой на ГОСТ пропишите в договор, – посоветовал Е.Карпович. – Грузоперевозчик, в свою очередь, обязан дать своему исполнителю наставление, что делать с этой информацией. Например, судовладелец должен обеспечить капитана наставлением по закреплению груза – определить оптимальное количество и вид креплений для каждого груза на каждом судне».

    Грузите по ГОСТу«Контейнеровоз «MSC Zoe» (длина судна – 395 м, ширина – почти 60 м) в ночь на 2 января потерял 345 контейнеров. И где потерял? В  акватории Северного моря. Это был не океан, – напомнил громкий инцидент Е.Карпович. – Это был не тайфун. Это была ловушка серьезной зыби. Судно шло из Голландии в Бремерхафен, контейнеры посыпались целой стопкой. Что у него случилось в контейнере? Биг-бэги – на поддоне, они все полетели, это был опасный груз. Груз сместился внутри мешка, центр тяжести сместился. Этот гранулят очень тяжелый. И этот контейнер не должен был быть на самом верхнем ярусе, он тяжелый. На верхнем ярусе обычно идут легкие контейнеры – это «золотое правило». На легкий контейнер нельзя ставить тяжёлый. Масса каждого контейнера должны уменьшаться с высотой ряда».

    В заключение Е.Карпович отметил, что ГОСТ 26653-2017 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования» учитывает все изменения международного и национального законодательства в области перевозки грузов. «Практика исполнения требований ГОСТ 26653-2017 показала безопасность транспортировки грузов, – сказал он. – Этот механизм работает порядка 20 лет. Претензий к российским портам по результатам погрузки под нашим контролем у грузоотправителей нет».


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