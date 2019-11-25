У Одессы выбросило на мель танкер

В четверг 21 ноября на рейде порта Южный во время шторма танкер-бункеровщик «Delfi» сорвало с якоря, отнесло к Одессе и прибило к волнорезу у пляжа «Дельфин». На борту судна находилось три члена экипажа. Их эвакуировали и доставили в больницу. По обстоятельствам показания источников расходятся – то ли судно подавало сигнал SOS, то ли нет, то ли были на борту нефтепродукты, то ли нет, то ли есть нефтеразлив, то ли нет.

По информации Администрации морских портов Украины, судно находилось в нейтральных водах, заявок на вход ни в Одессу, ни в Южный не подавало, сигнал SOS поступил 20 ноября в зоне надзора порта Южный, груза на борту не было, судно терпело бедствие без топлива с неработающим двигателем. С судовладельцем была согласована буксировка для постановки к свободному причалу в порту Очаков. В течение следующих суток буксир «Gea» пытался взять аварийный танкер на буксир, но буксирная линия оборвалась. Судно попыталось встать на якорь, но из-за плохих погодных условий начало дрейф в направлении порта Одесса. В ночь с 21 на 22 ноября перемещения аварийного танкера в акватории порта контролировалось буксиром «Австралия» и спасательным катером, лишь в половине второго «Delfi» удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега.

В то же время, Evronews, сообщает об утечке нефтепродуктов, из-за которой Одессе может грозить экологическая катастрофа, а по данным Одесской областной государственной администрации экипаж отказывался подавать сигнал SOS и эвакуироваться. «Фактически корабль – серый, без необходимой регистрации», – говорится в сообщении Облгосадминистрации.

По нашим данным, судно работает под флагом Молдовы, год постройки – 1977, дедвейт – 1,6 тыс. тонн.

Видео: USI Online