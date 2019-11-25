Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
танкер выбросило на мель у берегов Одессы
25.11.2019

У Одессы выбросило на мель танкер


    • В четверг 21 ноября на рейде порта Южный во время шторма танкер-бункеровщик «Delfi» сорвало с якоря, отнесло к Одессе и прибило к волнорезу у пляжа «Дельфин». На борту судна находилось три члена экипажа. Их эвакуировали и доставили в больницу. По обстоятельствам показания источников расходятся – то ли судно подавало сигнал SOS, то ли нет, то ли были на борту нефтепродукты, то ли нет, то ли есть нефтеразлив, то ли нет.

    По информации Администрации морских портов Украины, судно находилось в нейтральных водах, заявок на вход ни в Одессу, ни в Южный не подавало, сигнал SOS поступил 20 ноября в зоне надзора порта Южный, груза на борту не было, судно терпело бедствие без топлива с неработающим двигателем. С судовладельцем была согласована буксировка для постановки к свободному причалу в порту Очаков. В течение следующих суток буксир «Gea» пытался взять аварийный танкер на буксир, но буксирная линия оборвалась. Судно попыталось встать на якорь, но из-за плохих погодных условий начало дрейф в направлении порта Одесса. В ночь с 21 на 22 ноября перемещения аварийного танкера в акватории порта контролировалось буксиром «Австралия» и спасательным катером, лишь в половине второго «Delfi» удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега.

    В то же время, Evronews, сообщает об утечке нефтепродуктов, из-за которой Одессе может грозить экологическая катастрофа, а по данным Одесской областной государственной администрации экипаж отказывался подавать сигнал SOS и эвакуироваться. «Фактически корабль – серый, без необходимой регистрации», – говорится в сообщении Облгосадминистрации.

    По нашим данным, судно работает под флагом Молдовы, год постройки – 1977, дедвейт – 1,6 тыс. тонн.

    Видео: USI Online


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.02.2019
    Еще три танкера для Новатэка
    Профинансирует ВЭБ
    ВнешэкономбанкИнвестицииНОВАТЭКТанкер
    0
    16.08.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 32, 2019
    На 32 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    22.02.2019
    Столкнулись два круизника MSC
    Видео
    MSCВидеоКруизное судоходствоПроисшествия
    0
    25.07.2019
    СКК «Звезда» построит три танкера-продуктовоза на СПГ
    Совет директоров «ПАО «Совкомфлот» одобрил сделки
    ЗвездаПриморский крайСовкомфлотСПГ
    0
    27.09.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 38, 2019
    На 38 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из российских и украинских портов Черного моря не изменились. […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    25.11.2019
    На терминал с оружием
    На контейнерном терминале в Санкт-Петербурге задержали мужчину с оружием. По информации Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России», во […]
    Инцидент Происшествия
    0
    06.03.2019
    Белухи в порту Сочи
    Видео
    БелухиСочиЧерное море
    0
    05.03.2019
    Крайний шаттл для Teekay
    Началось строительство четвертого и последнего экологичного танкера-шаттла, разработанного Wärtsilä совместно с танкерным оператором Teekay. Судно дедвейтом 130 тыс. […]
    TeekayТанкерТехнологии
    0
    20.06.2019
    Frontline пополняет флот
    Средний возрасти – меньше 5 лет.
    FrontlineЗаказТанкер
    0
    18.09.2019
    На «Звезде» заложили третий Aframax
    Для «Роснефти»
    ЗвездаПриморский крайРоснефтьТанкер
    0
    25.10.2019
    Из танкеров в сухогрузы
    «Волжское пароходство» завершило конверсию трех танкеров проекта 05074Т типа «Волга-Флот» в многоцелевые сухогрузные суда. Модернизированные суда уже вышли […]
    Волжское пароходствоМодернизацияПереориентацияСухогрузы
    0
    30.09.2019
    Взрыв и пожар на танкере в Ульсане
    В субботу в 11 утра по местному времени на танкере-химовозе «Stolt Groenland» в порту Ульсан произошел взрыв, ставший […]
    ВзрывПожарПроисшествияТанкер
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    21.11.2019 Проекты ранжированы, «лист ожидания» утвержден
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.11.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    25.11.2019 Новая отставка в Maersk
    25.11.2019 «Модуль» разработал новый метод защиты танк-контейнеров
    25.11.2019 Финансы CMA CGM
    25.11.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 47, 2019
    22.11.2019 ТОП-10 крупнейших контейнерных портов мира
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ