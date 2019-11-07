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Паром Принцесса Анастасия сел на мель в Швеции
07.11.2019

Инцидент с «Принцессой Анастасией»


    • По данным шведских источников, инцидент произошел у Лидингё, после возвращения в порт паром отбуксировали во Фрихамн.

    По информации Moby SPL, после проведения необходимых технических проверок и получения заключения от портовых властей Швеции паром продолжит следование по маршруту. 

    «Princess Anastasia» выполняет круизы между портами Санкт-Петербург, Хельсинки, Таллин и Стокгольм. По данным AIS, на момент подготовки статьи судно еще находилось в Стокгольме.

    Видео: SeaTime

    Фото: Andreas Bardell / Aftonbladet


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