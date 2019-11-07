Инцидент с «Принцессой Анастасией»

По данным шведских источников, инцидент произошел у Лидингё, после возвращения в порт паром отбуксировали во Фрихамн.

По информации Moby SPL, после проведения необходимых технических проверок и получения заключения от портовых властей Швеции паром продолжит следование по маршруту.

«Princess Anastasia» выполняет круизы между портами Санкт-Петербург, Хельсинки, Таллин и Стокгольм. По данным AIS, на момент подготовки статьи судно еще находилось в Стокгольме.

Видео: SeaTime

Фото: Andreas Bardell / Aftonbladet