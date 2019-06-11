Первая отгрузка с самой большой СПГ-установки

Первая пария сжиженного природного газа, добытого на самой большой в мире плавучей СПГ-установке «Prelude», отгружена потребителям. Как сообщили SeaNews в Shell, являющейся оператором «Prelude», груз принял на борт СПГ-танкер «Valencia Knutsen», газ предназначен для азиатского рынка.

Напомним, установка, построенная на верфи Samsung Heavy Industries, прибыла к месту постоянного базирования в 475 км от побережья западной Австралии летом 2017 года, добычу газа на «Prelude» Shell начал в конце прошлого года.

Производительность установки составляет 3,6 млн тонн СПГ, 1,3 млн тонн газового конденсата и 0,4 СУГ в год. Оператором «Prelude» выступает совместное предприятие Shell с INPEX (его доля составляет 17,5%), KOGAS (10%) и OPIC (5%).

Сто раз уже везде (и у нас тоже) проходили цифры, характеризующие размеры самой «Prelude» и масштабы проекта, но не можем не повторить: