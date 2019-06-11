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Первая отгрузка с самой большой СПГ-установки
11.06.2019

Первая отгрузка с самой большой СПГ-установки

    • Первая пария сжиженного природного газа, добытого на самой большой в мире плавучей СПГ-установке «Prelude», отгружена потребителям. Как сообщили SeaNews в Shell, являющейся оператором «Prelude», груз принял на борт СПГ-танкер «Valencia Knutsen», газ предназначен для азиатского рынка.

    Напомним, установка, построенная на верфи Samsung Heavy Industries, прибыла к месту постоянного базирования в 475 км от побережья западной Австралии летом 2017 года, добычу газа на «Prelude» Shell начал в конце прошлого года. 

    Производительность установки составляет 3,6 млн тонн СПГ, 1,3 млн тонн газового конденсата и 0,4 СУГ в год. Оператором «Prelude» выступает совместное предприятие Shell с INPEX (его доля составляет 17,5%), KOGAS (10%) и OPIC (5%).

    Сто раз уже везде (и у нас тоже) проходили цифры, характеризующие размеры самой «Prelude» и масштабы проекта, но не можем не повторить:

    • Более 600 инженеров работали над разработкой проекта установки,
    • 4 футбольных поля, расположенные одно за другим, будут короче, чем палуба «Prelude»,
    • 175 олимпийских бассейнов можно было бы заполнить водой, которую вмещают танки «Prelude»,
    • 50 млн литров холодной воды забирается из океана каждый час для охлаждения газа,
    • 6 самых больших авианосцев имеют в сумме водоизмещение, соответствующее водоизмещению «Prelude»,
    • 93 метра (305 футов) – высота колонны платформы,
    • -162° C (-260° F) – температура, при которой происходит сжижение природного газа,
    • 600 раз – во столько сокращается объем природного газа при сжижении,
    • 117% потребности в природном газе Гонконга может обеспечить годовой объем добычи «Prelude»,
    • 20-25 лет – срок службы «Prelude» на месторождении.

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