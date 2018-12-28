Начало добычи на самой большой СПГ-установке

На этой неделе Royal Dutch Shell сообщил о начале добычи газа на своей установке «Prelude» в водах Австралии. Ожидается, что в год производительность самой большой в мире плавучей СПГ-установки составит 3,6 млн тонн сжиженного природного газа, 1,3 млн тонн газового конденсата и 400 тонн сжиженного нефтяного газа.

Как отмечают в Reuters, проект обошелся дороже и заработал позже, чем изначально предполагалось. Первая экспортная отгрузка на судно, по оценкам экспертов, возможна в начале следующего года. В ноябре этого года Австралия впервые вышла на первое место по объемам экспорта СПГ, потеснив прежнего лидера, Катар.

Видео: Shell