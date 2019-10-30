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спуск на воду рыболовного морозильного траулера Лев
30.10.2019

«Лев» встал на воду


    • Судостроительный завод «Пелла» спустил на воду средний рыболовный морозильный траулер «Лев» проекта 1701. Это второе судно проекта 1701 и четвертый траулер, спущенный на верфи в текущем году. Строительство двух судов проекта 1701 осуществляется по заказу группы компаний «ФЭСТ».

    Основные технические характеристики проекта:

    • Длина наибольшая – 61,04 м,
    • Ширина наибольшая – 14 м,
    • Осадка расчетная – 5,9 м,
    • Полное водоизмещение – 3130 тонн,
    • Тип и мощность двигателя – Wartsila 6L32 мощностью 3480 кВт при 750 об/мин,
    • Скорость – не менее 13,5 узлов,
    • Экипаж – 38 человек,
    • Класс РС – КМ ⍟ Ice2 AUT1 REF Fishing vessel.

    Специальное оборудование:

    • Электрогидравлический кран грузоподъемностью 4 тонны SWL с вылетом стрелы 16 м,
    • Промысловые гидравлические лебедки,
    • Морозильный рыбный трюм вместимостью 1200 куб. м, температура -30°С,
    • Производительность морозильного оборудования не менее 70 тонн мороженной продукции в сутки (не менее 40 тонн филе в сутки),
    • Рыбофабрика оснащена оборудованием для сортировки, обезглавливания, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша и ликвидных рыбных отходов,
    • Потрошеная обезглавленная или неразделанная рыба замораживается в вертикальных или горизонтальных плиточных морозильных аппаратах,
    • Филе замораживается в горизонтальных морозильных аппаратах.

     

    Видео: Pella Shipyard


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