«Лев» встал на воду

Судостроительный завод «Пелла» спустил на воду средний рыболовный морозильный траулер «Лев» проекта 1701. Это второе судно проекта 1701 и четвертый траулер, спущенный на верфи в текущем году. Строительство двух судов проекта 1701 осуществляется по заказу группы компаний «ФЭСТ».

Основные технические характеристики проекта:

Длина наибольшая – 61,04 м,

Ширина наибольшая – 14 м,

Осадка расчетная – 5,9 м,

Полное водоизмещение – 3130 тонн,

Тип и мощность двигателя – Wartsila 6L32 мощностью 3480 кВт при 750 об/мин,

Скорость – не менее 13,5 узлов,

Экипаж – 38 человек,

Класс РС – КМ ⍟ Ice2 AUT1 REF Fishing vessel.

Специальное оборудование:

Электрогидравлический кран грузоподъемностью 4 тонны SWL с вылетом стрелы 16 м,

Промысловые гидравлические лебедки,

Морозильный рыбный трюм вместимостью 1200 куб. м, температура -30°С,

Производительность морозильного оборудования не менее 70 тонн мороженной продукции в сутки (не менее 40 тонн филе в сутки),

Рыбофабрика оснащена оборудованием для сортировки, обезглавливания, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша и ликвидных рыбных отходов,

Потрошеная обезглавленная или неразделанная рыба замораживается в вертикальных или горизонтальных плиточных морозильных аппаратах,

Филе замораживается в горизонтальных морозильных аппаратах.

Видео: Pella Shipyard