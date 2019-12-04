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Total обеспечит CMA CGM сжиженным природным газом
04.12.2019

Total обеспечит CMA CGM сжиженным природным газом


    • CMA CGM и Total подписали соглашение о поставке 270 тыс. тонн сжиженного природного газа сроком на 10 лет. Этот объем предназначен для бункеровки в порту Марсель Фос контейнеровозов CMA CGM вместимостью 15 тыс. TEU, которые будут введены в эксплуатацию в 2021 году и задействованы на трейде Азия – Средиземноморье.

    Как рассказали SeaNews в головном офисе CMA CGM, согласно документу Total разместит бункеровочное судно в порту Марсель Фос, а также предоставит дополнительное решение по бункеровке в Сингапуре. такая цепь поставок позволит расширить сеть использования СПГ в качестве морского топлива, в частности, в Средиземноморье. Бункеровочное судно, которое Total намерен задействовать в порту Марсель Фос, будет построено на китайской верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding. Уже подписан долгосрочный договор фрахтования с MOL, которая будет оперировать судном совместно с французской Gazocean. Вместимость бункеровщика составит более 18 тыс. куб. м, длина – 135 м.

    «Решение выбрать СПГ в качестве основного топлива для наших судов требует полной адаптации всей цепочки его поставок, а также инфраструктуры. С порта Марсель Фос мы начинаем переход портов Франции на низкоуглеродную энергетику», – отметил председатель совета директоров CMA CGM Родольф Сааде.

     


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