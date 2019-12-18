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Назначение в CMA CGM
18.12.2019

Назначение в CMA CGM


    • Назначение в CMA CGM

    Директором по устойчивому развитию CMA CGM назначен Гильом Исаак Жорже. Он возглавит департамент устойчивого развития и окружающей среды и будет подчиняться исполнительному аппарату компании.

    Г.И.Жорже в 2005 году окончил Тулузский институт политических исследований, а в 2018 году прошел образовательную программу для руководителей по вопросам устойчивого развития и экологии в Колумбийском университете. Начал карьеру в 2006 году в качестве заместителя руководителя администрации президента региона Юг-Пиренеи, с 2011 по 2015 годы занимал должность советника по устойчивому развитию ассоциации «Регионы Франции». В 2015 году вступил в должность старшего политического советника при министре окружающей среды Франции. С 2017 года занимал должность директора по связям с общественностью CITEO.


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