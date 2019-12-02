Корейцы построили завод по производству низкосернистого судового топлива

В южнокорейском Ульсане завершается строительство завода по производству низкосернистого судового топлива. Стоимость проекта оценивается в 847 млн долларов.

«Строительство велось с 2017 года, – цитирует Pulse официального представителя SK Energy, оператора нефтеперерабатывающего завода. – В настоящее время строительство завершено, и объект находится в стадии проверки безопасности. Производство низскосернистого судового топлива начнется в марте, после двухмесячных испытаний».

Мощность завода составит 40 тыс. баррелей в сутки. Содержание серы в таком топливе снизится на 86% – до 3,5 кг на тонну, когда как сейчас этот показатель составляет 24,5 кг на тонну.

Когда завод будет полностью сдан в эксплуатацию, годовой доход SK Energy от производства низкосернистого топлива может составить 169-254 млн долларов.