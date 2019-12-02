Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Корейцы построили завод по производству низкосернистого судового топлива
02.12.2019

Корейцы построили завод по производству низкосернистого судового топлива


    • В южнокорейском Ульсане завершается строительство завода по производству низкосернистого судового топлива. Стоимость проекта оценивается в 847 млн долларов.

    «Строительство велось с 2017 года, – цитирует Pulse официального представителя SK Energy, оператора нефтеперерабатывающего завода. – В настоящее время строительство завершено, и объект находится в стадии проверки безопасности. Производство низскосернистого судового топлива начнется в марте, после двухмесячных испытаний».

    Мощность завода составит 40 тыс. баррелей в сутки. Содержание серы в таком топливе снизится на 86% – до 3,5 кг на тонну, когда как сейчас этот показатель составляет 24,5 кг на тонну.

    Когда завод будет полностью сдан в эксплуатацию, годовой доход SK Energy от производства низкосернистого топлива может составить 169-254 млн долларов.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.12.2019
    Японцы объединяют свои верфи вслед за корейцами и китайцами
    Два крупнейшие японские судостроительные предприятия – Imabari Shipbuilding и Japan Marine United (JMU), объединяют свои судостроительные активы вслед […]
    АкцииКитайКонтрактКорея
    0
    28.02.2019
    О хедлайнерах и конкуренции танк-контейнерного рынка
    Среднегодовой рост перевозок химических грузов (исключительно химикатов, соды и химических и минеральных удобрений) в танк-контейнеров в период с […]
    ВагоныГрузыПроизводствоРоссия
    0
    31.10.2019
    «ТрансКонтейнер» повезет металлолом
    Для «Абинского электрометаллургического завода»
    Железная дорогаЗаводИнфраструктураМеморандум
    0
    08.05.2019
    Singamas продал бизнес COSCO
    Китайский производитель контейнеров Singamas Container Holdings подписал соглашение с Cosco Shipping Financial Holdings о продаже своих пяти дочерних […]
    COSCOКонтейнерыПроизводствоСделка
    0
    21.03.2019
    Singamas продает бизнес
    Но не весь
    ЗаводКитайКонтейнерСделка
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    21.11.2019 Проекты ранжированы, «лист ожидания» утвержден
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    02.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2019
    29.11.2019 Контейнерооборот портов Мексики
    28.11.2019 Контейнерооборот Южной Кореи
    28.11.2019 Финансы «ТрансКонтейнера» по МСФО
    27.11.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    27.11.2019 Контейнерооборот Украины
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ