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Магазин на диване, или
10.06.2019

Магазин на диване, или

    • В 2019 году примерно 1,9 млрд человек сделают как минимум одну онлайн-покупку в одном из 24 млн онлайн-магазинах. Таким прогнозом поделился президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов на экспертной дискуссии «Кто обеспечит логистику Азия – Россия – Европа для товаров онлайн-торговли» в ходе Петербургского международного экономического форума-2019.

    «Принято считать, что электронная коммерция началась с телепередач из разряда «Магазин на диване» почти 50 лет назад, – сказал он. – Сейчас это гигантская часть деловой индустрии. За 2018 год объем мирового рынка электронной торговли перевалили отметку 2,8 трлн долларов. Это эквивалентно ВВП примерно 100 стран, правда, самых беднейших, но тем не менее цифра впечатляет».

    По прогнозным данным, озвученным А.Шароновым, в течение этого года все покупатели сгенерируют поток примерно в 28 млрд посылок. «Это океан, – отметил он. – И вопрос логистики и оперативной доставки становится критичным. И в этом смысле все смотрят на расширение логистических возможностей и китайскую инициативу «Один пояс, один путь», которая сильно способствует решению этого вопроса. В том числе и потому, что товаропоток между Азией и Европой, в частности, Китаем и Европой – один из наиболее крупных товаропотоков в мире».

    По данным А.Шаронова, объемы торговли в этом направлении в рамках физических границ «Один пояс, один путь» только за последний год увеличились почти на 14%, и наибольший интерес в этих транспортных инициативах должна представлять Россия.

    «Китай возит много товаров в Европу, и Россия – в середине транспортной транзитной системе, – отметил председатель EY China, управляющий партнер Greater China Альберт Ын. – Потенциал развития торгового пути Китай — Европа — Китай через Россию огромный». По его мнению, раскрыть этот потенциал помогут несколько факторов. Это сотрудничество, технологии и грамотная политика государств. «Здоровую экосистему можно построить только в сотрудничестве, – сказал А.Ын. – Никто из нас не справится с задачей поодиночке».

    По мнению А.Шаронова. вопрос в настоящее время не в том, что Россия как транзитная страна может выиграть, а что может сделать для транспортного коридора Азия – Россия – Европа. «Безусловно, развитие транзитного потенциала России позволит поддержать и нарастить экспортный поток отечественных товаров на международные рынки и наоборот», – резюмировал он.


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