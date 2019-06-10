Global Ports внедрил грузовой электронный документооборот

Global Ports сообщил о завершении внедрения грузового электронного документооборота на крупнейших терминалах группы в Северо-Западном бассейне – «Первом контейнерном терминале», «Петролеспорте» и «Усть-Лужском контейнерном терминале». Заключительным этапом в переходе на электронный докуемнтооборот стал отказ от бумажных носителей при работе с поручениями на погрузку экспортных грузов. Полный переход на прием документов в электронном виде реализован на едином web-портале группы в рамках программы совершенствования клиентского сервиса.

Заключительным грузораспорядительным документом, который компания внедрила в единую систему электронного документооборота, стало электронное погрузочное поручение. Ранее Global Ports поэтапно реализовал на всех трех терминалах проекты по переносу в электронный формат полной цепочки документов, применяемых при взаимоотношениях с клиентами: коносаменты/манифесты, номинации/релиз-ордеры, документы учета, приемо-сдаточные ордеры (в импорте), судовые букинги и приемные акты (в экспорте), а также каргопланы, погрузочные списки, заявки на таможенный досмотр, заявки на согласование завоза опасных грузов и другие.

Сейчас группа завершает тестирование обмена данными погрузочных поручений с терминалами в электронном формате. Все клиенты, имеющие собственную информационную систему, смогут воспользоваться этим сервисом и исключить двойной ввод данных.

Также Global Ports продолжает цифровизацию блока финансового документооборота. В результате развития IT-сервисов в первом квартале этого года бумажный финансовый документооборот на терминалах группы удалось сократить в 2,5 раза – с 5995 документов на бумажных носителях до 2300. Значительно ускорилось время оформления типового договора оказания услуг – с семи дней до одного. До конца 2019 года планируется полное внедрение финансового и дальнейшее совершенствование грузового электронного документооборота.