ОТЛК ЕРА запустит сервис из Италии в Китай

АО «Объединённая транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) подписало 5 июня на выставке transport logistic München меморандум о взаимопонимании сразу с логистическим терминалом Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa (Верона) и портом Росток.

Подписи под документом поставили президент АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром, президент Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa Маттео Гаспарато и управляющий директор Rostock Port GmbH Гернот Теш.

Как сообщили SeaNews в ОТЛК ЕРА, согласно достигнутым договоренностям партнеры намерены совместно развивать мультимодальные контейнерные перевозки между Китаем и Европой. Грузы будут доставляться с терминала в Вероне в Италии в порт Росток в Германии, откуда пойдут морем в Калининград и далее проследуют по базовому маршруту ОТЛК ЕРА, которая будет отвечать за железнодорожный контейнерный сервис от терминала к терминалу на колее шириной 1520 мм.

«Мультимодальные перевозки – это в том числе возможность осуществлять поставки «от двери до двери». Такой подход к транзитным железнодорожным сервисам делает перевозку более привлекательной для клиента. Кроме того, мультимодальные решения снимают такие вопросы, как снижение скорости, например, по причине ремонтных работ на железнодорожных путях. Преимущество Калининградского порта в том, что на сегодняшний день он может принимать 8 контейнерных поездов в сутки и связан со всем балтийским регионом. В декабре 2018 года здесь было обслужено 40 поездов, а значит, у нас есть еще пространство для роста», – отметил А.Гром.