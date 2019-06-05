Новая технология обработки угля на УЛКТ

Угольный комплекс ОАО «Усть-Лужский контейнерный терминал» начинает работу с использованием технологии револьверных спредеров. Оборудование производства австралийской компании Container Rotation Systems Pty уже прошло тестовые испытания и введено в эксплуатацию.

Как сообщили SeaNews в Global Ports, спредеры Rotainer Eurospec приобретены терминалом в рамках программы модернизации мощностей. Для реализации проекта была разработана технологическая схема перевалки угля с упором на максимальное использование уже существующего на УЛКТ оборудования и отстроены логистические цепочки внутри терминала. Заказанные УЛКТ поворотные спредеры Rotainer Eurospec в комплекте со специализированными open-top контейнерами обеспечивают эффективность цикла ПРР и минимизируют пыление при обработке угольных грузов.

По информации Global Ports, УЛКТ стал первым предприятием в России, применившим в своей работе спредерную револьверную технологию. Уголь транспортируется в трюмное пространство загружаемого судна в специализированных open-top контейнерах. Револьверные спредеры, имеющие запатентованную конструкцию, производят переворачивание контейнеров на 180 градусов, при этом происходит быстрое высыпание груза с минимальным пылением. Угол поворота ротатора, на котором закреплен спредер, позволяет равномерно загружать судно без необходимости триминга.

Монтаж, тестовые испытания и ввод в эксплуатацию нового оборудования были проведены специалистами УЛКТ при участии представителей компании-производителя спредеров Container Rotation Systems Pty и авторизованного в России дилера. В соответствии с условиями поставки, круглосуточная техническая поддержка новой техники будет обеспечена силами дилера.

Применение технологии револьверных спредеров позволяет максимально эффективно использовать существующее оборудование, минимизировать риски простоев и снизить нагрузку на окружающую среду.

При строительстве мощностей по перевалке угля на УЛКТ был реализован необходимый комплекс природоохранных мер. Общий бюджет природоохранных мероприятий составил свыше 152 млн рублей. Комплекс оснащен ветро-пылезащитными экранами, введены в эксплуатацию системы локальных очистных сооружений, при проведении складских операций и погрузо-разгрузочных работ используются установки пылеподавления.