Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Модуль» разработал новый метод защиты танк-контейнеров
25.11.2019

«Модуль» разработал новый метод защиты танк-контейнеров


    • «Модуль» разработал новый метод защиты танк-контейнеров«Модуль» разработал новый способ восстановления и защиты внутренней поверхности сосудов танк-контейнеров, сообщили SeaNews в компании.

    На сегодня 80% всего объема перевозок, осуществляемых в танк-контейнерах грузов, приходится на продукцию химии и нефтехимии, а с учетом жидких минеральных удобрений доля химии и нефтехимии доходит до 85%. Контакт металла, из которого выполнены емкости для транспортировки, с воздухом и даже с умеренно агрессивным веществом неизбежно приводит к изменению химического состава металла, что разрушает сосуды и значительно сокращает срок службы танк-контейнеров.

    В настоящее время для ремонта танк-контейнеров, пораженных коррозией, применяют электросварные методы (механическая обработка, шлифовка), недостатком которых является изменение структуры химического состава металла в зоне сварки, что приводит к более интенсивному разрушению поверхности при последующей эксплуатации. Кроме того, этот способ наносит серьезный вред окружающей среде.

    «Модуль» разработал новый метод защиты танк-контейнеровМетоды наплавки (нанесения расплавленного металла необходимого состава на поверхность, нагретую до температуры плавления) для ремонта поверхности сосудов неприменимы, так как они приводят к разогреву корпуса ёмкости выше расчётной температуры.

    Специалисты «Модуля» разработали принципиально иной способ защиты металла от дальнейшего коррозионного разрушения, который позволяет не только сохранить, но и улучшить химический состав поверхности сосуда.

    Как рассказали SeaNews в компании, новая технология – химический способ восстановления и защиты – заключается в диффундировании в поры внутренней поверхности сосуда специального химического раствора, который единым слоем покрывает емкость и выравнивает провалы до 400 микрон.

    Особенность и основное преимущество такого покрытия – однородная толщина и непрерывное осаждение слоя на рельефной поверхности металла, что полностью исключает коррозию на внутренней поверхности сосуда и позволяет продлить ресурс танк-контейнера.

    Новый метод успешно прошел испытания и освидетельствование, сейчас «Модуль» подал заявку на патент.

    На фото – внутренность танк-контейнера «до» и «после».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.06.2019
    Меморандум по блокчейн в Большом порту
    5 июня в Государственном университете морского и речного флота им. адм. С.О. Макарова Министерство транспорта РФ, A.P. Moller-Maersk […]
    Global PortsITMaerskБлокчейн
    0
    05.08.2019
    Концептуальный рудовоз получил одобрение в принципе
    “K” Line и Namura Shipbuilding получили одобрение в принципе нового концептуального проекта рудовоза, работающего на сжиженном природном газе […]
    K LineБалкерСПГТехнологии
    0
    29.05.2019
    ПГК внедряет искусственный интеллект
    «Первая грузовая компания» запустила в опытную эксплуатацию интеллектуальную IT-систему «ОСНОВА». Сервис на базе искусственного интеллекта предназначен для того, […]
    ITЖ/д перевозкиИнновацииИскусственный интеллект
    0
    30.07.2019
    Samsung Heavy Industries разработал Li-Ion-систему
    Samsung Heavy Industries (SHI) совместно с Wartsila разработали литий-ионную аккумуляторную систему для судов. Разработка уже получила сертификат классификационного […]
    Samsung Heavy IndustriesТехнологии
    0
    26.03.2019
    Забункеровали биотопливом
    Контейнеровоз CMA CGM
    CMA CGMБункеровкаКонтейнеровозыРоттердам
    0
    18.03.2019
    Новый завод в порту Антверпен
    По производству пара из отходов
    АнтверпенТехнологии
    0
    19.08.2019
    Беспилотник для сбора нефтепродуктов
    Компания Maritime Robotics разработала беспилотный надводный аппарат VORAX USV, предназначенный для сбора и очистки воды, загрязненной нефтепродуктами, по […]
    Автономные судаВидеоТехнологииЭкология
    0
    25.10.2019
    10 самых необычных роботов
    Которые поражают воображение и внушают страх
    GoogleYouTubeБрендыДвигатель
    0
    25.10.2019
    Maersk Tankers экспериментирует с турбопарусами
    Maersk Tankers и финская инжиниринговая компания Norsepower Oy совместно с партнерами успешно завершили испытания двух роторных парусов Norsepower […]
    Maersk TankersИспытанияТанкерТехнологии
    0
    12.03.2019
    Патент остается у DSME
    На технологию повторного сжижения СПГ
    DSMEСПГСудТехнологии
    0
    15.01.2019
    ZIM переходит на безбумажные коносаменты
    ZIM вышел на новый этап своего проекта по использованию технологии блокчейн для внедрения безбумажного документооборота. После успешной реализации […]
    ZimБлокчейнТехнологии
    0
    19.02.2019
    Инновационное судно
    Для high cube контейнеров
    DamenИнновацииКонтейнерыТехнологии
    3




    • Госрегулирование Показать всё
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    21.11.2019 Проекты ранжированы, «лист ожидания» утвержден
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.11.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    25.11.2019 Новая отставка в Maersk
    25.11.2019 «Модуль» разработал новый метод защиты танк-контейнеров
    25.11.2019 Финансы CMA CGM
    25.11.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 47, 2019
    22.11.2019 ТОП-10 крупнейших контейнерных портов мира
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ