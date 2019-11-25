«Модуль» разработал новый метод защиты танк-контейнеров

«Модуль» разработал новый способ восстановления и защиты внутренней поверхности сосудов танк-контейнеров, сообщили SeaNews в компании.

На сегодня 80% всего объема перевозок, осуществляемых в танк-контейнерах грузов, приходится на продукцию химии и нефтехимии, а с учетом жидких минеральных удобрений доля химии и нефтехимии доходит до 85%. Контакт металла, из которого выполнены емкости для транспортировки, с воздухом и даже с умеренно агрессивным веществом неизбежно приводит к изменению химического состава металла, что разрушает сосуды и значительно сокращает срок службы танк-контейнеров.

В настоящее время для ремонта танк-контейнеров, пораженных коррозией, применяют электросварные методы (механическая обработка, шлифовка), недостатком которых является изменение структуры химического состава металла в зоне сварки, что приводит к более интенсивному разрушению поверхности при последующей эксплуатации. Кроме того, этот способ наносит серьезный вред окружающей среде.

Методы наплавки (нанесения расплавленного металла необходимого состава на поверхность, нагретую до температуры плавления) для ремонта поверхности сосудов неприменимы, так как они приводят к разогреву корпуса ёмкости выше расчётной температуры.

Специалисты «Модуля» разработали принципиально иной способ защиты металла от дальнейшего коррозионного разрушения, который позволяет не только сохранить, но и улучшить химический состав поверхности сосуда.

Как рассказали SeaNews в компании, новая технология – химический способ восстановления и защиты – заключается в диффундировании в поры внутренней поверхности сосуда специального химического раствора, который единым слоем покрывает емкость и выравнивает провалы до 400 микрон.

Особенность и основное преимущество такого покрытия – однородная толщина и непрерывное осаждение слоя на рельефной поверхности металла, что полностью исключает коррозию на внутренней поверхности сосуда и позволяет продлить ресурс танк-контейнера.

Новый метод успешно прошел испытания и освидетельствование, сейчас «Модуль» подал заявку на патент.

На фото – внутренность танк-контейнера «до» и «после».