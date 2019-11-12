«MSC Grandiosa» выходит в первый рейс

В Гамбурге прошла церемония имянаречения флагманского круизного лайнера MSC Cruises. Судно получило «MSC Grandiosa». Крестной матерью круизника стала знаменитая актриса Софи Лорен.

В честь этого события на борту самого лайнера и на берегу Эльбы, где он пришвартовался, прошли цирковые представления, световые и фаер-шоу и концерты, работали тематические рестораны.

Как отмечают в MSC Cruises, «MSC Grandiosa» – это самый большой и экологичный круизный лайнер во флоте компании. Судно оснащено «зелеными» технологиями, которые позволяют экономить до 28% топлива в течение рейса, а также особой системой очистки воды.

Каждая каюта оснащена виртуальным цифровым приложением «ZOE». Лайнер располагает 93-метровым променадом в средиземноморском стиле с различными магазинами, ресторанами, барами и танцплощадкой.

В свой первый коммерческий круиз «MSC Grandiosa» отправится 23 ноября по средиземноморскому маршруту Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Валетта – Барселона – Марсель – Генуя.

Технические характеристики судна:

длина – 331 м;

ширина – 43 м;

количество палуб – 19;

пассажировместимость – 6,3 тыс. человек;

количество кают – 2,4 тыс.

Видео: MSC Cruises