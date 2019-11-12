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«MSC Grandiosa» выходит в первый рейс
12.11.2019

«MSC Grandiosa» выходит в первый рейс


    • В Гамбурге прошла церемония имянаречения флагманского круизного лайнера MSC Cruises. Судно получило  «MSC Grandiosa». Крестной матерью круизника стала знаменитая актриса Софи Лорен.

    В честь этого события на борту самого лайнера и на берегу Эльбы, где  он пришвартовался, прошли цирковые представления, световые и фаер-шоу и концерты, работали тематические рестораны.

    Как отмечают в MSC Cruises, «MSC Grandiosa» – это самый большой и экологичный круизный лайнер во флоте компании. Судно оснащено «зелеными» технологиями, которые позволяют экономить до 28% топлива в течение рейса, а также особой системой очистки воды.  

    Каждая каюта оснащена виртуальным цифровым приложением «ZOE». Лайнер располагает 93-метровым променадом в средиземноморском стиле с различными магазинами, ресторанами, барами и танцплощадкой.

    В свой первый коммерческий круиз «MSC Grandiosa» отправится 23 ноября по средиземноморскому маршруту Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Валетта – Барселона – Марсель – Генуя.

    Технические характеристики судна:

    • длина – 331 м;
    • ширина – 43 м;
    • количество палуб – 19;
    • пассажировместимость – 6,3 тыс. человек;
    • количество кают – 2,4 тыс.

     

    Видео: MSC Cruises


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