«MSC Grandiosa» выходит в первый рейс

В Гамбурге прошла церемония имянаречения флагманского круизного лайнера MSC Cruises. Судно получило «MSC Grandiosa». Крестной матерью круизника стала знаменитая актриса Софи Лорен.
В честь этого события на борту самого лайнера и на берегу Эльбы, где он пришвартовался, прошли цирковые представления, световые и фаер-шоу и концерты, работали тематические рестораны.
Как отмечают в MSC Cruises, «MSC Grandiosa» – это самый большой и экологичный круизный лайнер во флоте компании. Судно оснащено «зелеными» технологиями, которые позволяют экономить до 28% топлива в течение рейса, а также особой системой очистки воды.
Каждая каюта оснащена виртуальным цифровым приложением «ZOE». Лайнер располагает 93-метровым променадом в средиземноморском стиле с различными магазинами, ресторанами, барами и танцплощадкой.
В свой первый коммерческий круиз «MSC Grandiosa» отправится 23 ноября по средиземноморскому маршруту Генуя – Чивитавеккья – Палермо – Валетта – Барселона – Марсель – Генуя.
Технические характеристики судна:
- длина – 331 м;
- ширина – 43 м;
- количество палуб – 19;
- пассажировместимость – 6,3 тыс. человек;
- количество кают – 2,4 тыс.
Видео: MSC Cruises