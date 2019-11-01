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DB Schenker тестирует логистического робота
01.11.2019

DB Schenker тестирует логистического робота


    • DB Schenker продолжает тестировать автономных логистических роботов на одном из своих складов в Лейпциге.

    Логистические роботы хорватского производителя Gideon Brothers предназначены для безопасного перемещения людей и грузов по территории складских помещений. Они оснащены автономной системой визуального восприятия на основе анализа данных, поступающих со стереоскопических камер, и технологии глубокого обучения. Грузоподъемность таких роботов составляет до 800 кг. Для их подзарядки используется система «горячей» замены аккумуляторов, что обеспечивает минимальное время простоя.

    В первый месяц испытаний расстояние, пройденной роботом, в среднем составило 26 км в неделю. Оценка результатов пилотного проекта будет дана позже, после окончания тестирования.

    «Наши машины воспринимают мир так же, как и мы: обрабатывает визуальные данные, понимая, что их окружает и как это соотносится с их задачами, – сказал CEO и соонователь Gideon Brothers Матия Капич. – Это технологический скачок. В ближайшем будущем автономные машины с искусственным интеллектом станут повсеместными в промышленных условиях».

     


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