DB Schenker тестирует логистического робота

DB Schenker продолжает тестировать автономных логистических роботов на одном из своих складов в Лейпциге.

Логистические роботы хорватского производителя Gideon Brothers предназначены для безопасного перемещения людей и грузов по территории складских помещений. Они оснащены автономной системой визуального восприятия на основе анализа данных, поступающих со стереоскопических камер, и технологии глубокого обучения. Грузоподъемность таких роботов составляет до 800 кг. Для их подзарядки используется система «горячей» замены аккумуляторов, что обеспечивает минимальное время простоя.

В первый месяц испытаний расстояние, пройденной роботом, в среднем составило 26 км в неделю. Оценка результатов пилотного проекта будет дана позже, после окончания тестирования.

«Наши машины воспринимают мир так же, как и мы: обрабатывает визуальные данные, понимая, что их окружает и как это соотносится с их задачами, – сказал CEO и соонователь Gideon Brothers Матия Капич. – Это технологический скачок. В ближайшем будущем автономные машины с искусственным интеллектом станут повсеместными в промышленных условиях».