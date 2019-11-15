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Автономный подводный земснаряд
15.11.2019

Автономный подводный земснаряд


    • Нидерландская C-Job Naval Architects представила инновационный проект автономного подводного земснаряда – AUMD, предназначенного для работы на акваториях портов.

    Экологичное судно оснащено аккумуляторной установкой мощностью 16 МВтч, которая обеспечивает до 12 часов дноуглубительных работ беспрерывно в автономном режиме. Мощности двигателя для автономного подводного земснаряда требуется на 55% меньше, чем для обычного дноуглубительного судна, и ее можно снизить до 80%. Особая конструкция AUMD смягчает движение волн, а за счет полного погружения увеличивается работоспобность судна. Кроме того, длина автономного подводного судна уменьшена на 20% по сравнению с традиционным земснарядом.

    «Автономное судоходство имеет огромный потенциал как с технической точки зрения, так и с экономической, – отмечают в C-Job Naval Architects. – Мы считаем, что с автономным подводным земснарядом судовладельцы могут рассчитывать на двойную прибыль уже через 15 лет. Несмотря на высокие первоначальные инвестиции, эксплуатационный расходы намного ниже».

    Технические характеристики инновационного земсраняда:

    • длина – 80 м;
    • максимальная глубина разработки грунта – 35 м;
    • объем загрузочного отсека – 3,5 тыс. кв. м;
    • скорость – 11 узлов.

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