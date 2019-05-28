Итальянский буксир для утилизации российских АПЛ

Итальянская верфь Vittoria передала заказчику – российскому ФГУП «СевРАО» буксир «Рим – Москва», предназначенный для обеспечения операций по утилизации атомных подводных лодок в Баренцевом море.

Официальная церемония передачи судна, заказ на который был размещен в 2016 году в рамках российско-итальянских межправительственных соглашений по утилизации радиоактивных отходов, прошла на верфи 27 мая. Напомним, спуск на воду состоялся в сентябре прошлого года.

Как сообщили SeaNews на верфи, это второй азимутальный буксир, сданный Vittoria, первый был построен для Алжира.

«Рим – Москва» спроектирован для работы при температуре до минус 10 градусов, а при нахождении на отстое в порту в зимний период в помещениях, используемых экипажем, рабочая температура может поддерживаться при забортной температуре до минус 34 градусов.

Буксир имеет ледовый класс Ice2, тяга на гаке – 64 тонны, тяга в динамике – 54 тонны, скорость – 12,5 узла. Судно оборудовано двумя дизельными двигателями и двумя азимутальными подруливающими устройствами. Работать «Рим – Москва» может как в порту, так и в открытом море, даже при наличии льда.

Ожидается, что в Мурманск судно придет в июне.