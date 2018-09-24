Верфь Cantiere Navale Vittoria в Адрии (Италия) спустила на воду буксир «Рим – Москва».

Судно предназначено для обеспечения операций по утилизации атомных подводных лодок в Баренцевом море.

Как сообщили SeaNews на верфи, в церемонии принимали участие президент Cantiere Navale Vittoria Луиджи Дуо, директор отдела управления проектами Общества управления ядерными объектами (SOGIN – Società Gestione Impianti Nucleari) Массимилиано Нобиле (его жена стала крестной материю судна), руководитель проектов SOGIN Джорджо Ситтерио, первый заместитель директора – главный инженер ФГУП «СевРАО» Дмитрий Гулак, заместитель начальника отдела судостроения Российского морского регистра судоходства Юрий Куликов и руководитель итальянского представительства РМРС Данел Симонов.

Буксир имеет ледовый класс Ice2, тяга на гаке – 64 тонны, тяга в динамике – 54 тонны, скорость – 12,5 узла. Судно оснащено двумя дизельными двигателями и двумя азимутальными подруливающими устройствами.

В следующем месяце намечено проведение ходовых испытаний, после чего судно будет передано заказчику.