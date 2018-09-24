Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • «Рим – Москва»

    24.09.2018

    • Верфь Cantiere Navale Vittoria в Адрии (Италия) спустила на воду буксир «Рим – Москва».

    Судно предназначено для обеспечения операций по утилизации атомных подводных лодок в Баренцевом море.

    Как сообщили SeaNews на верфи, в церемонии принимали участие президент Cantiere Navale Vittoria Луиджи Дуо, директор отдела управления проектами Общества управления ядерными объектами (SOGIN – Società Gestione Impianti Nucleari) Массимилиано Нобиле (его жена стала крестной материю судна), руководитель проектов SOGIN Джорджо Ситтерио, первый заместитель директора – главный инженер ФГУП «СевРАО» Дмитрий Гулак, заместитель начальника отдела судостроения Российского морского регистра судоходства Юрий Куликов и руководитель итальянского представительства РМРС Данел Симонов.

    Буксир имеет ледовый класс Ice2, тяга на гаке – 64 тонны, тяга в динамике – 54 тонны, скорость – 12,5 узла. Судно оснащено двумя дизельными двигателями и двумя азимутальными подруливающими устройствами.

    В следующем месяце намечено проведение ходовых испытаний, после чего судно будет передано заказчику.

     

    74
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Железная дорогаИталияКитайКонтейнерные перевозкиМеморандумОТЛКТранзит 30.03.2018 Итальянский меморандум ОТЛК
    АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» подписало в Милане меморандум о взаимопонимании с Mercitalia Rail – крупнейшей итальянской компанией по транспортировке […]
    0
    STXИталияСделкаФранция 05.02.2018 Fincantieri купила 50% в STX France
    Франция в лице Agence des Participations de l'Etat (APE) продала итальянской судостроительной верфи Fincantieri долю 50% в уставном […]
    0
    APM TerminalsRMGАвтоматизацияИталияКонтейнерный терминалОборудование 29.05.2018 Первые в Италии
    Автоматические RMG будут работать на терминале APMT
    0
    DamenБуксирИнновации 25.04.2018 Инновационный буксир от Damen
    С двумя носами
    0
    MOLБуксирСПГ 29.01.2018 Первый в Японии СПГ-буксир
    Начнет строить MOL в феврале
    0
    КитайУтилизация 04.05.2018 Китай отказывается утилизировать иностранные суда
    В соответствии с новым экологическим законом Китай вводит запрет на утилизацию иностранных судов и буровых установок.  Таким образом, […]
    0
    БуксирВладивостокский морской торговый портДальний ВостокЖенщина на борту 18.07.2018 Единственная в Приморском крае
    Мы продолжаем цикл материалов, посвященных Дальнему Востоку, и познакомим вас сегодня с единственной в Приморском крае женщиной-капитаном буксира. […]
    0
    DamenБуксирИнновацииСудостроениеТехнологии 26.06.2018 Новое поколение буксиров
    Представил Damen в Марселе
    0


    • Грузоперевозки Показать всё
    24.09.2018 Новатэк расширяет географию поставок
    24.09.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 37
    24.09.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 37
    24.09.2018 Грузооборот НМТП
    20.09.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    20.09.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 38 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    24.09.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2018
    21.09.2018 Новое судно на сервисе THE Alliance
    21.09.2018 Новый сервис на Черное море
    21.09.2018 Под одним брендом
    21.09.2018 Слоты вместо собственного сервиса
    20.09.2018 Из Мурома в Египет в контейнерах
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД