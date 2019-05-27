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Кубинский груз «Модуля»
27.05.2019

Кубинский груз «Модуля»

    • Кубинский груз «Модуля»

    «Модуль» поделился опытом доставки на Кубу проектного груза – железнодорожных автомотрис. Доставка осуществлялась в рамках российско-кубинской программы модернизации железных дорог. Техника оборудована перегрузочными кранами и предназначена для выполнения аварийно-восстановительных работ на железной дороге.

    Как рассказали SeaNews в «Модуле», в Петербург мотрисы доставили из Тихорецка (Краснодарский край) на универсальных железнодорожных платформах в разобранном состоянии. На территории «Петролеспорта» они были укомплектованы совместно с работниками Тихорецкого машиностроительного завода.

    Габариты одной единицы соответствуют 12 960 х 3 150 х 5 250 мм, а вес каждой составляет порядка 30 тонн. Всего требовалось перевезти 4 мотрисы, доставка осуществлялась двумя грузовыми партиями.

    Перевозку требовалось выполнить в кратчайшие сроки, поэтому было принято решение не демонтировать технику, а производить погрузку в собранном состоянии. Технологи «Модуля» спроектировали специальные грузозахватывающие приспособления для перегрузки, с помощью которых удалось поместить смонтированные автомотрисы сразу в трюм судна.

    Разработанная технология позволила также благополучно выгрузить мотрисы в порту назначения, не теряя времени на повторный монтаж устройств. На реализацию всего проекта, включая разработку технической части, монтаж техники, этапы железнодорожной и морской перевозки и погрузочно-разгрузочные работы, потребовалось менее четырех месяцев.

    Как отмечают в «Модуле», в рамках межправительственных соглашений между Россией и иностранными государствами компания регулярно доставляет по различным международным направлениям железнодорожную и другую технику. С 2016 года для нужд иностранных железных дорог было перевезено свыше 700 единиц грузового подвижного состава.


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