Судно-лифт

Если нужно перевезти 22 баржи каждую весом в 3 тыс. тонн из одного порта в другой, поможет специальное судно. Например, «Blue Marlin» – полупогружное heavy-lift судно. Это оно из самых необычных судов, предназначенный для того, чтобы перевозить по морю тяжеловесные и негабаритные грузы. Оно способно выдержать нагрузку до 75 тыс. тонн. Вместо обычных грузов, таких как товары народного потребления или нефть, «Blue Marlin» берет на борту другие суда и нефтяные платформы. Когда ВМС США нуждались в транспортировке пострадавшего от террористической атаки эсминца «USS Cole» в Америку, они заказали «Blue Marlin». Австралийский военно-морской флот перевозил авианосец, построенный в Испании, тоже с помощью «Blue Marlin».

Размеры судна более чем впечатляющие – площадь его палубы эквивалентна двум футбольным полям. Двигается оно со средней скоростью в 13 узлов, оснащено гигантским дизельным двигателем мощностью 17 тыс. л.с., обслуживает судно экипаж из 24 человек.

Баржи на фото выше, которые весят в общей сложности 60 тыс. тонн, были перевезены из Кореи в Роттердам. По этому поводу может возникнуть вопрос – каким образом столь увесистые грузы оказываются на палубе судна, ведь грузоподъемность промышленных кранов не дотягивают до таких цифр. Для погрузки сверхтяжелых грузов «Marlin» использует необычный прием – он погружается на 13 метров в воду, что дает возможность транспортировать по воде на палубу транспорта практически любой груз. Погружение производится с помощью наполнения водой балластных емкостей.

Судовладелец «Blue Marlin» отмечает, что судно не простаивает: «Безопасность является ключевой частью нашего бизнеса. Если нефтяная компания инвестирует почти 1 млрд долларов в оборудование, строительство которого занимает два года, очень важно переместить его в другую точку земного шара целым и невредимым».

На самом деле, «Blue Marlin» за годы своей службы перемещал много объектов. К примеру, в июле 2005 он перевез на своем борту целый нефтеперерабатывающий завод. В ноябре того же года он доставил гигантский морской радар в Перл-Харбор, преодолев около 15 тысяч миль. В 2007 году перевез две крупногабаритных буровые установки «Rowan Gorilla VI» и «Global Santa Fe Galaxy II» из порта Галифакс в Северное море. В 2012 году «Blue Marlin» доставил корпус вертолетоносца «HMAS Canberra» в Уильямстаун, штат Виктория.

Основные характеристики:

водоизмещение – 91 тыс. тонн,

дедвейт – 117 тыс. тонн,

длина – 275 м,

ширина – 79 м,

осадка – 9,5 м.

(Из открытых источников)