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Негабаритный негабарит
26.11.2019

Негабаритный негабарит


    • Негабаритный негабаритHoegh Autoliners совместно с Polar Trans доставила на Кубу негабаритный груз шириной более 7 м. Как рассказали SeaNews в российском представительстве «Хёг Автолайнерс», DLX Agency Russia, негабаритные конструкции были поставлены в рамках реализации проекта по модернизации крупнейшего кубинского металлургического завода «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти».

    В DLX Agency Russia отмечают, что при ширине каждой позиции более 7 м их длина составляла около 8 м, для перемещения груза использовались 40-футовые ролл-трейлеры, по одному для каждой единицы. Негабариты были отгружены на фидерном судне из Санкт-Петербурга с терминала «Петролеспорта» в Бремерхафен, оттуда груз отправился на океанском судне «Hoegh Yokohama» в Гавану, где 19 ноября на терминале Хайфон была произведена выгрузка.


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