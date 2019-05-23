«Умные» контейнеры CMA CGM

CMA CGM оснастит 50 тыс. контейнеров технологией Traxens. Технология была разработана в 2012 году при участии CMA CGM, в 2018 году, после нескольких лет тестирования, ее запустили в коммерческую деятельность.

Технология позволяет контролировать местоположение контейнера на море и на суше, силу ударов, положение дверей контейнера (открыты/закрыты), внешние температурные колебания и многое другое. Благодаря системе оповещения клиенты могут получать информацию о грузе в режиме реального времени и на любых этапах транспортировки и таким образом оптимизировать всю цепочку доставки.