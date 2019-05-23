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«Умные» контейнеры CMA CGM
23.05.2019

«Умные» контейнеры CMA CGM

    • CMA CGM оснастит 50 тыс. контейнеров технологией Traxens. Технология была разработана в 2012 году при участии CMA CGM, в 2018 году, после нескольких лет тестирования, ее запустили в коммерческую деятельность.

    Технология позволяет контролировать местоположение контейнера на море и на суше, силу ударов, положение дверей контейнера (открыты/закрыты), внешние температурные колебания и многое другое. Благодаря системе оповещения клиенты могут получать информацию о грузе в режиме реального времени и на любых этапах транспортировки и таким образом оптимизировать всю цепочку доставки.


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