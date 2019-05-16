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Maersk продолжает реорганизацию и интеграцию
16.05.2019

Maersk продолжает реорганизацию и интеграцию

    • С 1 августа APM Terminals Inland Services войдет в состав Maersk Logistics & Services. «Это еще один шаг A.P. Moller – Maersk по реализации стратегии, направленной на то, чтобы предлагать нашим клиентам комплексные решения», – говорится в официальном заявлении Maersk.

    Inland Services специализируется на оперировании внутренними терминалами, в настоящее время в ее состав входит 36 подразделений и более 100 площадок по всему миру.

    APM Terminals по-прежнему будут обслуживать морскую линию и наземных клиентов, предлагая традиционные услуги, такие как хранение и терминальная обработка, а также развивать новые услуги. «APM Terminals будет по-прежнему сконцентрироваться на развитии в качестве портового оператора мирового класса, а Maersk, с учетом интеграции Inland Services, продолжит фокусироваться на морских перевозках, а также на развитии новых логистических продуктов и сервисов», – пояснил Сорен Тофт, исполнительный вице-президент и COO A.P. Moller – Maersk.

    По словам Мортена Энгельстофта, CEO APM Terminals и исполнительного вице-президента A.P. Moller – Maersk, слияние позволит APM Terminals и Maersk избежать дублирование услуг, а также сосредоточиться на своих основных сильных сторонах, чтобы обеспечить лучшие решения для клиентов.

    На сегодня Inland Services обеспечивает клиентам морской линии услуги депо, ремонта контейнеров и транспортировки, а для клиентов по наземным перевозкам обеспечивает услуги склада, контейнерного депо, CFS, рефсклада, интеграцию транспортных решений на местном уровне.


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