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Еще один контейнерный терминал на Камчатке
06.05.2019

Еще один контейнерный терминал на Камчатке

    • Компания «Терминал Сероглазка» (входит в рыбопромышленный холдинг НОРЕБО) создает на территории Петропавловска-Камчатского комплекс для обслуживания рыбопромысловых судов, организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов, в том числе Северным морским путём. Проект стоимостью 2,2 млрд рублей реализуется по соглашению об инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

    До 2027 года резидент СПВ намерен создать на Камчатке второй по объемам перевалки контейнерных грузов терминал мощностью до 1 000 000 тонн в год. В этих целях поэтапно будут введены в эксплуатацию новый современный холодильный комплекс, оборудованный стеллажной системой хранения, с автоматизированным учетом и распределением продукции и площадка для подключения рефрижераторных контейнеров. Общая емкость рефрижераторных мощностей – 20 000 тонн.

    В рамках проекта приобретена спецтехника, построены и реконструированы причальные сооружения протяженностью 522 погонных метра с глубинами до 14 метров.

    По словам генерального директора ООО «Терминал Сероглазка» Владимира Вальтера, в настоящее время уже введена  в эксплуатацию первая очередь холодильника, обустроена площадка для технологического накопления рефрижераторных контейнеров, продолжается строительство и проектирование.

     

    Фото пресс-службы министре по развитию Дальнего Востока и Арктики


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