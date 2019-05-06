Еще один контейнерный терминал на Камчатке

Компания «Терминал Сероглазка» (входит в рыбопромышленный холдинг НОРЕБО) создает на территории Петропавловска-Камчатского комплекс для обслуживания рыбопромысловых судов, организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов, в том числе Северным морским путём. Проект стоимостью 2,2 млрд рублей реализуется по соглашению об инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

До 2027 года резидент СПВ намерен создать на Камчатке второй по объемам перевалки контейнерных грузов терминал мощностью до 1 000 000 тонн в год. В этих целях поэтапно будут введены в эксплуатацию новый современный холодильный комплекс, оборудованный стеллажной системой хранения, с автоматизированным учетом и распределением продукции и площадка для подключения рефрижераторных контейнеров. Общая емкость рефрижераторных мощностей – 20 000 тонн.

В рамках проекта приобретена спецтехника, построены и реконструированы причальные сооружения протяженностью 522 погонных метра с глубинами до 14 метров.

По словам генерального директора ООО «Терминал Сероглазка» Владимира Вальтера, в настоящее время уже введена в эксплуатацию первая очередь холодильника, обустроена площадка для технологического накопления рефрижераторных контейнеров, продолжается строительство и проектирование.

Фото пресс-службы министре по развитию Дальнего Востока и Арктики