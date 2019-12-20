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«Академик Ломоносов» выдал первую электроэнергию
20.12.2019

«Академик Ломоносов» выдал первую электроэнергию


    • 19 декабря в Певеке (Чукотский автономный округ) плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) выдала первую электроэнергию в сеть, сообщает пресс-служба «Росатома».

    ПАТЭС состоит из плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» и береговой инфраструктуры. Вырабатываемое электричество поступает в Чаун-Билибинский узел Чукотского автономного округа.

    «Сегодня произошло историческое событие – осуществлено первое включение генераторов ПЭБ «Академик Ломоносов» в сеть. Таким образом, сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона, опорного пункта освоения западной Чукотки и ключевого звена Северного морского пути. Основная задача текущего года успешно выполнена, а задача на следующий 2020 год — выполнить сдачу ПАТЭС в промышленную эксплуатацию», — отметил генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров.

    Включение генераторов ПЭБ в сеть было осуществлено после синхронизации с параметрами береговой сети. Этому предшествовало завершение сооружения береговых объектов, обеспечивающих передачу электрической энергии плавучего ПЭБ в высоковольтные сети Чукотского автономного округа. Также был выполнен большой объем работ по сооружению инженерных сетей теплоснабжения. Подключение к тепловым сетям Певека будет произведено в 2020 году.

    После ввода ПАТЭС в эксплуатацию количество действующих атомных станций России вырастет с 10 до 11. Кроме того, впервые в истории отечественной атомной энергетики сразу две действующих АЭС (ПАТЭС и Билибинская АЭС) будут находиться на территории одного субъекта РФ.


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