АО «Российский экспортный центр» разработало перечень транспортных коридоров, которые будут предназначены, в основном, для экспортно ориентированных контейнерных поездов. Об этом сообщила руководитель проекта по развитию экспортной логистики центра Алевтина Кириллова на транспортно-логистическом конгрессе «ТрансРоссия».

«Таких международных коридоров оказалось восемь. Это «Север – Юг», «Восток – Запад», три панъевропейских, «Приморье-1», «Приморье-2» и Северный морской путь, – сказала А.Кириллова. – Сейчас мы готовим цифровую, электронную карту этих коридоров, где смоделированы пункты пропуска на экспортных маршрутах на их пропускную способность. И мы увидим к 2024 году, какие пункты пропуска справятся с возросшей нагрузкой и какие нужно дополнительно реконструировать. Также моделируются все объекты транспортной инфраструктуры. И мы в цифровом формате будем видеть по каждому экспортному коридору, какие коридоры на каких маршрутах имеют узкие места».

Она также рассказала, что к 2021 году «Российский экспортный центр» запустит «единое окно экспортера». «Экспортеры хотят быстро нарастить экспортные грузы, – сказала А.Кириллова. – Естественно, им хочется, чтобы накладная у них отправлялась в электронном режиме и также в электронном режиме они хотят получать свою сквозную тарифную ставку. Для этого в РЭЦ мы запустим к 2021 году «единое окно» экспортера, в который будет встроен логистический калькулятор и система электронной заявки».