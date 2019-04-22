Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Единое окно экспортера
22.04.2019

Единое окно экспортера

    • АО «Российский экспортный центр» разработало перечень транспортных коридоров, которые будут предназначены, в основном, для экспортно ориентированных контейнерных поездов. Об этом сообщила руководитель проекта по развитию экспортной логистики центра Алевтина Кириллова на транспортно-логистическом конгрессе «ТрансРоссия».

    «Таких международных коридоров оказалось восемь. Это «Север – Юг», «Восток – Запад», три панъевропейских, «Приморье-1», «Приморье-2» и Северный морской путь, – сказала А.Кириллова. – Сейчас мы готовим цифровую, электронную карту этих коридоров, где смоделированы пункты пропуска на экспортных маршрутах на их пропускную способность. И мы увидим к 2024 году, какие пункты пропуска справятся с возросшей нагрузкой и какие нужно дополнительно реконструировать. Также моделируются все объекты транспортной инфраструктуры. И мы в цифровом формате будем видеть по каждому экспортному коридору, какие коридоры на каких маршрутах имеют узкие места».

    Она также рассказала, что к 2021 году «Российский экспортный центр» запустит «единое окно экспортера». «Экспортеры хотят быстро нарастить экспортные грузы, – сказала А.Кириллова. – Естественно, им хочется, чтобы накладная у них отправлялась в электронном режиме и также в электронном режиме они хотят получать свою сквозную тарифную ставку. Для этого в РЭЦ мы запустим к 2021 году «единое окно» экспортера, в который будет встроен логистический калькулятор и система электронной заявки».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.01.2019
    «Канавара Групп» примет участие в TransRussia 2019
    «Канавара Групп» представит на выставке TransRussia услуги по таможенному оформлению и международным перевозкам грузов «Канавара Групп» примет участие […]
    КанавараТрансРоссия
    0
    22.04.2019
    CEVA запустила контейнерный поезд из Китая в Европу
    CEVA Logistics North Asia запустила новый контейнерный поезд из Китая (из Сямэня) в Европу. Проект реализуется в сотрудничестве […]
    CEVA LogisticsЕвропаЖ/д перевозкиКитай
    0
    17.01.2019
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 11 месяцев 2018 года составил 233,8 млрд евро. Это на […]
    2018Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    29.03.2019
    Соглашение между РЭЦ, FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS
    О развитии несырьевого экспорта из Сибири в Китай
    FESCO Rail Cargo LogisticsКитайЭкспорт
    0
    21.01.2019
    «ТрансКонтейнер» отстает от рынка
    ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало предварительные операционные результаты за четвертый квартал и весь 2018 год. По итогам четвертого квартала объем […]
    2018Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиТрансКонтейнер
    0
    19.04.2019
    Роттердам вырос на контейнерах и нефти
    Грузооборот порта Роттердам по итогам первого квартала 2019 года составил 123,9 млн тонн, на 5,1% больше, чем за […]
    2019ГрузооборотКонтейнерные перевозкиКонтейнерооборот
    0
    08.02.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    Итоги 2018 года
    2018УдобренияЭкспорт
    0
    05.03.2019
    Контейнерный поезд из Екатеринбурга в Новороссийск
    «ТрансКонтейнер» запустил новый контейнерный поезд между Екатеринбургом и Новороссийском. Первый состав с фанерой и сталью отправился со станции […]
    ЕкатеринбургЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поезд
    0
    23.01.2019
    ONE перевез почти 5 млн TEU
    ONE, объединенный контейнерный бизнес трех японских линий – MOL, NYK и “K” Line, опубликовал операционные показатели с момента […]
    2018ONEКонтейнерные перевозки
    0
    15.04.2019
    Экспорт и импорт зерновых
    Россия по итогам первых 2 месяцев 2019 года экспортировала порядка 4,8 млн тонн пшеницы и меслина, что 19,4% […]
    2019Зерновые грузыИмпортЭкспорт
    0
    05.03.2019
    АСОП о запрете экспорта лома
    Ассоциация морских торговых портов считает нецелесообразным введение запрета на экспорт лома
    АСОПМеталлоломПортыЭкспорт
    0
    19.03.2019
    ОТЛК ЕРА подписалась с ZSSK CARGO
    В рамках Международного железнодорожного конгресса в Вене совместное предприятие российских, белорусских и казахстанских железных дорог АО «Объединенная транспортно-логистическая […]
    ЕвропаКитайКонтейнерные перевозкиМеморандум
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    Контейнерные перевозки Показать всё
    22.04.2019 CEVA запустила контейнерный поезд из Китая в Европу
    22.04.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2019
    19.04.2019 Первый квартал «ТрансКонтейнера»
    19.04.2019 Готовый продукт — сшитая транспортная услуга
    19.04.2019 Контейнероборот восточного побережья Южной Америки.
    19.04.2019 ОТЛК ЕРА увеличила перевозки в полтора раза
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД