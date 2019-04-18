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В плоскости бумажных историй
18.04.2019

В плоскости бумажных историй

    • 30% времени транзита контейнерного поезда тратится на погранпереходы. Об этом сказал генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев в ходе пленарного заседания транспортно-логистического конгресса «ТрансРосиия» в Москве.

    «Сегодня, если взять весь транзит и скорость прохождения контейнера на всем пути, то можно отметить, что примерно 30% за весь переход мы тратим на погранпереходы. То есть контейнер просто стоит, – сказал В.Сараев. – Это связано с разными факторами. И это точно не вопрос инфраструктуры, хотя где-то и есть некоторые ограничения. В большей степени вопрос лежит в плоскости предварительного оформления документов, предварительного растамаживания грузов. Это в плоскости простых бумажных историй».

    «Одна из основных наших задач – научиться пропускать контейнер через погранпереход без остановки. Есть отдельные примеры, но достаточно оптимистичные. В Забайкальске за 40 минут мы перекидываем с узкой колеи на широкую, и поехали дальше. В среднем контейнер может стоять до четырех дней. Наша задача – уйти в 40 минут», – резюмировал В.Сараев.


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