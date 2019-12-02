«Зелёные» технологии и «экологическая диспетчерская» в ММТП

Очередной этап создания уникального пылеветрозащитного экрана завершён в Мурманском морском торговом порту. Перфорированный металлический «щит» высотой 20 м надёжно закрывает город от взвешенных частиц насыпных грузов. Мероприятия по внедрению «зелёных» технологий реализуются ММТП в рамках федерального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий» национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Полностью экран будет закончен в 2020 году и, по прогнозным данным, вместе с другими, внедряемыми в порту наилучшим доступных технологиям НДТ, позволит добиться до 90% пылеподавления. По словам заместителя директора по логистике компании СУЭК (единственный акционер АО «ММТП») Александра Масько, порядка 80% технологий, которые вошли в соответствующий отраслевой справочник по наилучшим доступных технологиям, либо уже реализованы, либо находятся в активной стадии реализации на площадке предприятия.

Общий бюджет экологической программы предприятия — более 3 млрд рублей. Различные технологии пылеподавления и очистки применяются на каждом этапе работы порта. 8 видов НДТ внедрены уже сейчас, в 2020 году к ним добавится ещё одна – уникальная система орошения угля из 14 стационарных и 3 мобильных тумано- и снегообразующих водяных пушек. Благодаря датчикам температуры устройство само определяет, когда выбрасывать снег, а когда водяную взвесь, распыление которой создаёт корку, препятствует эрозии мелких частиц пыли.

Один из этажей управления порта занимает «экологическая диспетчерская». Это ещё одно ноу-хау АО «ММТП», которого нет ни в одном другом порту РФ. Система экологического прогнозирования позволяет создать цифровую модель работы предприятия как в режиме реального времени, так и примерно на трое суток вперёд. Это даёт возможность мгновенно реагировать на изменения метеоусловий и предотвращать выбросы загрязнений. Программное обеспечение диспетчерской анализирует метеоусловия, сопоставляет их с фронтами погрузки и видами грузов и даёт прогнозы по экологической ситуации.

На территории терминала расположено 29 постов мониторинга: пылемеры, шумомеры. Каждый из них отображается на карте у дежурного диспетчера. Простая визуализация, как у светофора: зелёный — всё в порядке, жёлтый — угроза проблемной ситуации, красный — нужно принять срочные меры. Ярко светится граница санитарно-защитной зоны.

Если в пределах санитарно-защитной зоны получен красный сигнал, на этот участок работы направляются дополнительные средства пылеподавления. Меры принимаются ещё на этапе, когда проблема не возникла, а только спрогнозирована. «Мы срабатываем на опережение, — говорит технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев, — Можем оперативно подать дополнительный транспорт, чтобы быстрее разгрузить пылящий груз, или наоборот, заблаговременно остановить погрузку, чтобы избежать экологических нарушений при угрозе неблагоприятных метеоусловий».