Maersk делает ZigZag

Maersk Growth, подразделение A.P. Moller – Maersk, специализирующееся на инвестициях в новые проекты, стал инвестором лондонского стартапа ZigZag, разработавшего платформу по управлению логистикой возврата товаров для ритейлеров. Среди клиентов ZigZag – такие бренды как Topshop, Selfridges, Superdry и GAP.

По данным ZigZag, в отдельных сегментах доля возвратов составляет до 50%. При этом в сфере электронной коммерции логистика возврата товара в намного сложнее, чем если бы покупатель сам пришел в магазин и сдал вещи, которые ему не подошли. Тем не менее, эксперты прогнозируют увеличение электронной торговли на 20% ежегодно, что, безусловно, приведет к проблемам в части возврата.

«Возврат товара, — отмечают в компании, – это нормальная практика для e-commerce и розничных сетей. – Программное приложение ZigZag предоставляет детальную информацию о цепочке возврата товара, обеспечивая координацию между поставщиками услуг, тем самым упрощает процесс возврата, ускоряет их поток, сокращает затраты и улучшает взаимодействие всех участников цепочки».

Сокращение расходов пользователей платформы ZigZag, связанных с возвратами, составляет, по данным компании, до 57%. Сокращение длины пути доставки составляет до 65%, что стало возможным благодаря улучшению видимости всей цепочки возврата и использованию данных для оптимизации операций.