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Global Ports продал нефтяной бизнес
03.04.2019

Global Ports продал нефтяной бизнес

    • Global Ports и Royal Vopak завершили продажу 100% акций AS Vopak E.O.S. (VEOS) компании Liwathon. Напомним, VEOS был совместным предприятием Global Ports и Royal Vopak, каждая из сторон владела по 50% акций. Сумму сделки стороны не раскрывают.

    Покупатель – арабская Liwathon – позиционирует себя как интегрированную бизнес-структуру, выступающую как трейдер, а также занимающуюся логистикой и инвестициями. Штаб-квартира компании находится в Дубае.

    «Решение о продаже VEOS было принято исходя из текущей стратегии Global Ports, ориентированной на реализацию коммерческих возможностей в рамках ее профильной деятельности, где, по мнению Группы, имеются долгосрочные перспективы», – говорится в сообщении компании.

    «Продажа позволит Global Ports направить дополнительные средства на дальнейшее снижение долговой нагрузки и продолжить развитие источников дополнительной выручки».

    Согласно последнего отчета Global Ports, грузооборот VEOS по итогам 2018 года составил 2,1 млн тонн – столько же, сколько и в 2017 году.

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