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Терминал по перевалке газа построят в Совгавани
26.12.2019

Терминал по перевалке газа построят в Совгавани


    • АО «Корпорация развития Дальнего Востока» заключило соглашение об инвестиционной деятельности с ООО «Компания Ремсталь», планирующим строительство транспортно-перегрузочного комплекса по перевалке сжиженного углеводородного газа. Проект стоимостью 7,6 млрд рублей будет реализован в рамках территории свободного порта в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, сообщает пресс-служба министерства развития Арктики и Дальнего Востока.

    Комплекс создается для обеспечения перевалки грузопотоков сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана, смесь пропан-бутана технического) из Восточной Сибири и Дальнего Востока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

    «Основными поставщиками предприятия будут ООО «Иркутская нефтяная компания» и ООО «Газпромэкспорт». Годовой грузооборот комплекса составит до 1 млн тонн, что потребует непрерывного круглогодичного режима работы», – отметил генеральный директор ООО «Компания Ремсталь» Рифкат Бадтрудинов.

    Объекты терминала СУГ будут расположены в пригородной зоне города Советская Гавань, на расстоянии более 1 километра до ближайших жилых массивов.

    Помимо строительства нового комплекса по перевалке СУГ, резидент намерен развивать железнодорожную инфраструктуру общего пользования станции Советская Гавань-Город.


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